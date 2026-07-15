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Главная ЧМ-2026 После ЧМ-2026 Дешам уйдет из сборной Франции

После ЧМ-2026 Дешам уйдет из сборной Франции

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 08:25
Дешам проведет последний матч во главе сборной Франции: это будет игра за третье место
Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам завершит работу с национальной командой после матча за третье место на чемпионате мира-2026. Последним матчем 57-летнего специалиста станет встреча с командой, которая проиграет второй полуфинал между Англией и Аргентиной.

Об уходе Дешама сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Дидье Дешам
Дидье Дешам. Фото: Reuters

Дешам завершает эпоху в сборной Франции

Поражение от Испании со счетом 0:2 в полуфинале лишило французов шансов побороться за золотые медали чемпионата мира. Теперь команда сыграет лишь в матче за третье место, который станет последним для Дешама на посту главного тренера.

О намерении покинуть сборную после завершения чемпионата мира французский специалист сообщил еще в начале 2025 года. Таким образом, матч за третье место поставит точку в его почти 14-летней работе с национальной командой.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и стал одним из самых успешных тренеров в истории страны. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года, дошли до финала мундиаля-2022, стали финалистами Евро-2016 и одержали победу в Лиге наций УЕФА в 2021 году.

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За время работы Дешама сборная Франции провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы. Помимо командных титулов, тренер вошел в элитный список футбольных легенд, которые становились чемпионами мира и как игроки, и как тренеры.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренер сборной Франции Дидье Дешам вошел в историю чемпионатов мира, превзойдя предыдущее достижение по количеству побед.

Также Новини.LIVE писал, что победа над Францией позволила сборной Испании повторить мировой рекорд беспроигрышной серии и выйти в финал чемпионата мира-2026.

Сборная Франции по футболу Дидье Дешам ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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