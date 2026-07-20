Родри официально признан лучшим игроком чемпионата мир-2026

Родри с наградой лучшему игроку. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

По завершении финала чемпионата мира-2026 ФИФА объявила лауреатов индивидуальных наград турнира. Лучшим футболистом чемпионата мира признали капитана сборной Испании Родри.

Вратарь испанцев Унаи Симон получил приз лучшему голкиперу, сообщает портал Новини.LIVE.

Родри с кубком победителя чемпионата мира. Фото: Reuters

Родри получил главную индивидуальную награду

Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, победив в финале Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени.

Во время церемонии награждения Родри вручили «Золотой мяч» чемпионата мира как лучшему футболисту турнира по версии ФИФА.

«Серебряный мяч» достался капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который вместе с командой дошёл до финала. Обладателем «Бронзового мяча» стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который завершил турнир с «Золотой бутсой» за 10 голов.

Симон стал лучшим вратарем

Еще одну индивидуальную награду получил голкипер сборной Испании Унаи Симон. ФИФА признала его лучшим вратарем чемпионата мира-2026 после серии уверенных выступлений на турнире.

За восемь матчей чемпионата мира испанский вратарь пропустил лишь один мяч, став одним из главных творцов триумфа своей команды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что английская команда завершила выступление на чемпионате мира-2026 победой над Францией и завоевала бронзовые медали.

Также Новини.LIVE писал, что чемпионат мира-2026 принес ФИФА рекордные доходы, которые уже достигли 15 миллиардов долларов.