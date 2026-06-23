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Главная ЧМ-2026 Роналду может потерять место в старте сборной Португалии: кто его заменит

Роналду может потерять место в старте сборной Португалии: кто его заменит

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Дата публикации 23 июня 2026 18:30
Кто может заменить Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2026: есть три кандидата
Жоао Феликс, Гонсалу Рамуш и Рафаэль Леау. Фото: Reuters

После ничьей сборной Португалии с ДР Конго на чемпионате мира-2026 всё чаще звучат разговоры о роли Криштиану Роналду в национальной команде. Нападающий не смог отличиться результативными действиями и в очередной раз стал объектом критики из-за своей игры.

Об изменениях в составе Португалии сообщил портал Transfermarkt, передает Новини.LIVE.

Роналду, которому сейчас 41 год, остается одним из величайших футболистов в истории, однако его форма на крупных турнирах вызывает вопросы. Он не забивал уже десять матчей подряд на чемпионатах мира и Европы, а в матче против ДР Конго не нанес ни одного удара в створ ворот.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Главный претендент на замену

Самым очевидным кандидатом выглядит Гонсалу Рамуш. Именно нападающий "ПСЖ" заменил Роналду в стартовом составе Португалии во время плей-офф чемпионата мира-2022 и тогда оформил хет-трик в ворота Швейцарии.

Нападающий не может похвастаться стабильной результативностью на клубном уровне, однако его мобильность и активный прессинг способны придать команде динамики в атаке. Рамуш также лучше взаимодействует с партнерами и больше работает без мяча.

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: transfermarkt.com

Варианты от Мартинеса

Еще одним возможным решением является Жоау Феликс. Хотя он и не является классическим центрфорвардом, но этот универсальный футболист может действовать на острие атаки и часто меняться позициями с вингерами.

В прошлом сезоне Феликс стал одним из самых результативных игроков "Аль-Насра", приняв участие в 34 голах команды. Его нестандартные решения и техника могут сделать игру португальцев менее предсказуемой.

Также тренерский штаб может обратить внимание на Рафаэла Леау. Он привык выступать на левом фланге, но в последнее время нередко действовал в центре атаки. Скорость, физическая мощь и умение открываться за спинами защитников позволяют ему выполнять роль центрального нападающего.

Несмотря на дискуссии вокруг состава, ожидается, что в следующем матче чемпионата мира против Узбекистана Роберто Мартинес снова доверит место в стартовом составе Роналду. Однако неудачный результат может заставить тренера серьезно пересмотреть роль легендарного капитана в команде.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о позиции Майкла Оуэна относительно выступлений Криштиану Роналду на чемпионате мира. Обладатель "Золотого мяча" заявил, что не разделяет претензий к капитану сборной Португалии и высоко оценивает его роль в команде.

Также Новини.LIVE писал о колумбийской болельщице, которая стала одной из самых заметных фигур за пределами футбольного поля на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Рафаэл Леау
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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