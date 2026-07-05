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Главная ЧМ-2026 Роналду рассказал, что проводит свой последний чемпионат мира

Роналду рассказал, что проводит свой последний чемпионат мира

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Дата публикации 5 июля 2026 23:02
Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере. В то же время 41-летний нападающий заверил, что пока не планирует завершать выступления за национальную команду.

Об заявлении португальца сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на пресс-конференции. Фото: Reuters

Роналду объявил о последнем чемпионате мира

Накануне матча 1/8 финала против сборной Испании легендарный нападающий подтвердил, что больше не будет участвовать в чемпионатах мира.

"Да, это будет мой последний чемпионат мира", — сказал Роналду.

Футболист отметил, что стремится максимально насладиться каждым мгновением нынешнего турнира и сохранить воспоминания о людях, которым вместе с партнерами по команде он дарил яркие эмоции.

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В то же время Роналду подчеркнул, что завершать международную карьеру пока не собирается. По его словам, решение об уходе из сборной будет принято только тогда, когда он сам почувствует, что настал подходящий момент.

Капитан Португалии также отметил, что независимо от количества игрового времени всегда чувствует ответственность перед национальной командой. Сейчас все его мысли связаны с матчем против Испании и борьбой за выход в четвертьфинал.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Испании состоится 6 июля.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Франции с минимальным преимуществом одолела Парагвай благодаря результативному удару Килиана Мбаппе, а Марокко уверенно выбило Канаду из чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что громкий скандал на чемпионате мира-2026 разразился после поступка легендарного футболиста, вызвавшего неоднозначную реакцию футбольного сообщества.

Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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