Роналду сделал важное заявление о своем будущем

Криштиану Роналду. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что больше не будет участвовать в чемпионатах мира. Легендарный форвард объявил о своем решении после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова журналиста Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду попрощался с чемпионатами мира

После финального свистка 41-летний футболист заявил, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал для него последним. По словам Роналду, теперь он хочет уделить больше времени семье и спокойно осмыслить завершение еще одного важного этапа своей карьеры.

"Это был мой последний чемпионат мира, да... Но теперь у меня будет время подумать, побыть с семьей. Жизнь продолжается. Завтра я проснусь с тем же настроением, что и сегодня. Я сделал все, что мог", — сказал Роналду.

В то же время португалец подчеркнул, что пока не планирует завершать выступления за национальную сборную.

Шесть чемпионатов мира без заветного титула

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026 после минимального поражения от Испании со счетом 0:1. Победный гол на первой добавленной минуте второго тайма забил Микель Мерино, который вывел испанцев в четвертьфинал.

Для Роналду этот турнир стал шестым чемпионатом мира в карьере. За это время он провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи, однако так и не смог завоевать главный трофей мирового футбола.

Несмотря на это, нападающий не считает отсутствие победы на чемпионате мира самым большим разочарованием в выступлениях за сборную.

"Я выиграл три трофея со сборной Португалии. До Криштиану Португалия ничего не выигрывала. Самый значимый титул, который я завоевал с национальной командой, — это Евро-2016. Для меня чемпионат Европы имеет такую же ценность, как и чемпионат мира", — отметил Роналду.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Килиан Мбаппе резко отреагировал на заявления парагвайского сенатора, которая после матча Франции позволила себе расистские оскорбления в адрес футболиста.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российской атаки был сильно поврежден дом футбольного комментатора Виктора Вацка, хотя он и его семья не пострадали.