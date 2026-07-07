Роналду узнал, как отреагировала Джорджина Родригес на его провал

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Андрей Гончар Редактор

Невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, поддержала футболиста после вылета команды из чемпионата мира-2026. Португальцы завершили выступление на турнире, уступив Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала.

О поддержке Родригес сообщил портал Новини.LIVE.

Джорджина обратилась к Роналду после поражения

После финального свистка Джорджина Родригес опубликовала в своих соцсетях репост публикации Nike с подписью: "Его история продолжается". К посту она добавила лишь эмодзи в виде красного сердца, выразив поддержку своему жениху.

Сторис Джорджины Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Поражение от Испании стало особенно эмоциональным для 41-летнего нападающего. После матча Роналду официально подтвердил, что чемпионат мира-2026 стал для него последним в карьере.

В то же время португалец подчеркнул, что не жалеет о выступлениях за национальную команду. По его словам, три выигранных трофея со сборной, в частности победа на Евро-2016, имеют для него не меньшую ценность, чем титул чемпиона мира.

Джорджина Родригес с сыновьями на матче ЧМ. Фото: instagram.com/georginagio/

Кто такая Джорджина Родригес

Джорджина Родригес — испанская модель, бизнесвумен и одна из самых известных инфлюенсерок мира. До знакомства с Роналду она работала консультанткой в бутике Gucci в Мадриде.

Их история любви началась в 2016 году, когда Криштиану выступал за мадридский "Реал". По словам Родригес, именно случайная встреча в магазине стала началом их отношений. С тех пор пара неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях, церемониях награждения и футбольных матчах, став одной из самых известных в мировом спорте.

Вместе Криштиану и Джорджина воспитывают двух дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Кроме того, Родригес принимает активное участие в воспитании троих старших детей футболиста — Криштиану-младшего, а также близнецов Евы и Матео. Всего супруги воспитывают пятерых детей.

Помимо семейной жизни, Джорджина успешно развивает карьеру модели и медийной личности. Она стала героиней документального сериала "Я — Джорджина", сотрудничает с ведущими мировыми брендами и входит в число самых влиятельных инфлюенсеров. На её страницу в Instagram подписаны 74,7 миллиона подписчиков.

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