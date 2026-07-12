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Главная ЧМ-2026 Самая красивая болельщица Хорватии поддержала Норвегию в матче с Англией

Самая красивая болельщица Хорватии поддержала Норвегию в матче с Англией

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Дата публикации 12 июля 2026 01:06
Ивана Кнолль удивила болельщиков своей поддержкой Норвегии на ЧМ-2026
Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll Коллаж: Новини.LIVE

Самая известная хорватская футбольная болельщица Ивана Кнолль неожиданно поддержала сборную Норвегии во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Англии. На игру модель пришла в ярком образе с норвежской символикой.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему Кнолль поддержала Норвегию

После вылета сборной Хорватии от Португалии в 1/8 финала Ивана Кнолль не перестала посещать матчи чемпионата мира. На матче Норвегия — Англия она появилась в красном топе с флагом Норвегии и номером 9, который ассоциируется со звездным нападающим Эрлингом Голанном.

Ивана Кнолль
Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll
Ивана Кнолль
Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll
Ивана Кнолль
Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll
Ивана Кнолль
Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Фотографии модели быстро распространились в социальных сетях, а ее необычный выбор команды для поддержки вызвал активное обсуждение среди болельщиков.

Кто такая Ивана Кнолль

Ивана Кнолль — хорватская модель, диджей, блогер и одна из самых известных футбольных болельщиц в мире. Всемирную известность она приобрела во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, где регулярно посещала матчи сборной Хорватии в ярких нарядах в цветах национальной команды.

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В социальных сетях за Кнолль следят более трех миллионов подписчиков. Она продолжает посещать крупные футбольные турниры и заниматься музыкальной карьерой.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что участие одного из ключевых игроков сборной Англии в матче с Норвегией оставалось под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Также Новини.LIVE писал о стоимости билетов на финал чемпионата мира-2026 и о звездах мировой музыки, которые будут развлекать болельщиков во время перерыва решающего матча.

Сборная Англии по футболу болельщики Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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