США обыграли Австралию и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026

Матч США — Австралия. Фото: Reuters

Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026. В матче второго тура группы D команда Маурисио Почеттино обыграла Австралию и обеспечила себе место в следующем раунде турнира.

О победе США сообщил портал Новини.LIVE.

США продолжили победную серию

Сборной США после победы в первом туре для выхода в плей-офф необходимо было победить Австралию в Сиэтле.

Команда Почеттино с самого начала завладела инициативой и активно давила на соперника. Уже на 11-й минуте американцы открыли счёт после прострела Фоларина Балогуна с левого фланга. Защитник австралийцев Кэмерон Берджесс неудачно подставил ногу, срезав мяч в собственные ворота.

Австралия пыталась навязать борьбу за счет физической игры, однако хозяева выглядели острее в атаке и регулярно создавали опасные моменты. В конце первого тайма преимущество США стало более комфортным. После розыгрыша штрафного Тайлер Адамс нанёс удар, который был заблокирован, но отскок на линии ворот использовал Кейд Фримен, удвоив счет.

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После перерыва американская команда действовала более прагматично, контролируя ход встречи и не позволяя сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.

Австралия владела мячом на отдельных отрезках матча, но так и не нашла пути к воротам Метта Фриза. США уверенно удержали преимущество и одержали вторую победу подряд на турнире.

В заключительном туре группового этапа США сыграют против Турции, а Австралия встретится с Парагваем.

Чемпионат мира-2026. Группа D. 2-й тур

США — Австралия — 2:0

Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 44.

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