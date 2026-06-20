США обыграли Австралию и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная США обыграла Австралию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026
Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026. В матче второго тура группы D команда Маурисио Почеттино обыграла Австралию и обеспечила себе место в следующем раунде турнира.
О победе США сообщил портал Новини.LIVE.
США продолжили победную серию
Сборной США после победы в первом туре для выхода в плей-офф необходимо было победить Австралию в Сиэтле.
Команда Почеттино с самого начала завладела инициативой и активно давила на соперника. Уже на 11-й минуте американцы открыли счёт после прострела Фоларина Балогуна с левого фланга. Защитник австралийцев Кэмерон Берджесс неудачно подставил ногу, срезав мяч в собственные ворота.
Австралия пыталась навязать борьбу за счет физической игры, однако хозяева выглядели острее в атаке и регулярно создавали опасные моменты. В конце первого тайма преимущество США стало более комфортным. После розыгрыша штрафного Тайлер Адамс нанёс удар, который был заблокирован, но отскок на линии ворот использовал Кейд Фримен, удвоив счет.
Австралийцы не смогли вернуться в игру
После перерыва американская команда действовала более прагматично, контролируя ход встречи и не позволяя сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.
Австралия владела мячом на отдельных отрезках матча, но так и не нашла пути к воротам Метта Фриза. США уверенно удержали преимущество и одержали вторую победу подряд на турнире.
В заключительном туре группового этапа США сыграют против Турции, а Австралия встретится с Парагваем.
Чемпионат мира-2026. Группа D. 2-й тур
США — Австралия — 2:0
Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 44.
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