Сборную Аргентины поддерживает одна из самых красивых футбольных жен

Агустина Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Андрей Гончар Редактор

Пока сборная Аргентины продолжает борьбу на чемпионате мира-2026, внимание болельщиков привлекают не только футболисты, но и их близкие. Одной из самых заметных гостей турнира стала жена нападающего Лаутаро Мартинеса — модель и блогер Агустина Гандольфо.

Об этой красавице сообщил портал Новини.LIVE.

Агустина Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Кто такая Агустина Гандольфо

Лаутаро и Агустина находятся в отношениях почти десять лет. Пара официально поженилась в 2023 году и воспитывает двоих детей: дочь, родившуюся в феврале 2021 года, и сына, появившегося на свет в августе 2023-го.

Агустина Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Гандольфо регулярно поддерживает мужа на матчах сборной Аргентины и клубных поединках. На своей странице в Instagram она часто публикует фотографии в футболке национальной команды, семейные снимки, а также кадры с трибун крупных футбольных турниров.

Агустина Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Помимо семейной жизни, Агустина активно развивает собственную карьеру. Она работает моделью, занимается блогерством и ведёт страницу о здоровом образе жизни и спорте, где делится тренировками, советами по питанию и личными моментами. Её аудитория в Instagram насчитывает почти два миллиона подписчиков.

На чемпионате мира-2026 жена Мартинеса традиционно поддерживает сборную Аргентины с трибун.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что две португальские близняшки стали настоящим открытием среди болельщиков на чемпионате мира.

Также Новини.LIVE писал, что капитан одной из сборных, участвующих в мундиале, стал фигурантом громкого уголовного скандала.