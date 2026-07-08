Швейцария в серии пенальти выбила Колумбию из ЧМ-2026

Матч Швейцария — Колумбия. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира-2026, обыграв Колумбию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершились без забитых мячей, а главным героем встречи стал вратарь Грегор Кобель.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Команды не смогли определить победителя за 120 минут

Поединок прошел в напряженной борьбе с большим количеством единоборств и минимумом опасных моментов. Активнее матч начала сборная Колумбии, однако Луис Диас, Джон Ариас и Кевин Пуэрта не смогли переиграть Грегора Кобеля.

После перерыва уже швейцарцы создали несколько хороших моментов. К голу были близки Фабиан Ридер, Дан Ндое и Зеки Амдуни, но вратарь Кевин Варгас вместе с защитниками каждый раз спасал колумбийскую команду.

В дополнительное время соперники также не смогли реализовать свои моменты. Колумбийцы попали в перекладину после удара Джона Лукуми, а Кобель совершил эффектный сейв после удара Кампаса. В ответ Амдуни не использовал прекрасную возможность, не переиграв голкипера с близкого расстояния.

Кобель стал героем серии пенальти

Судьбу путёвки в четвертьфинал определила серия послематчевых пенальти. Первым ошибся защитник Колумбии Давинсон Санчес, который пробил в перекладину. Впоследствии Грегор Кобель парировал удар Хуана Камило Эрнандеса, приблизив свою команду к победе.

В составе Швейцарии также был один промах — Мануэль Аканджи не попал в створ ворот. Решающий пенальти уверенно реализовал Рубен Варгас, который и принес своей команде место в четвертьфинале.

Швейцария — Колумбия — 0:0 (4:3 — пенальти).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Аргентины совершила невероятный камбэк в матче с Египтом, отыгравшись со счёта 0:2 и вырвав путёвку в четвертьфинал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Златан Ибрагимович после завершения выступлений на чемпионате мира-2026 высмеял сборные США, Германии и Бразилии.