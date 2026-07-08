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Главная ЧМ-2026 Супруга лидера сборной Франции стала самой загадочной фигурой на ЧМ-2026

Супруга лидера сборной Франции стала самой загадочной фигурой на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 10:36
Жена Дембеле стала самой загадочной спутницей звезд на ЧМ-2026
Рима Эдбуш и Усман Дембеле. Фото: instagram.com/wasky_media

Супруга одного из лидеров сборной Франции Усмана Дембеле, Рима Эдбуш, во время чемпионата мира-2026 поддерживает мужа на пути к трофею. Несмотря на популярность футболиста, она сознательно избегает публичности, оставаясь символом скромности и элегантности.

О супруге Дембеле сообщил портал Новини.LIVE.

Рима Эдбуш
Рима Эдбуш. Фото: instagram.com/wasky_media

Почему Риму Эдбуш называют самой загадочной

Пока Дембеле выступает за сборную Франции на чемпионате мира-2026, его жена привлекает внимание поклонников необычным стилем ведения социальных сетей. Она активно публикует новые фотографии, однако принципиально не показывает своего лица.

На фотографиях Рима позирует спиной, прикрывает лицо телефоном или руками либо появляется в одежде, полностью закрывающей его. Такой подход стал ее своеобразной визитной карточкой и только усилил интерес к ее личности.

Рима Эдбуш
Рима Эдбуш. Фото: instagram.com/wasky_media

Что известно о жене Дембеле

Рима Эдбуш происходит из марокканской берберской семьи. Во Франции она ведёт закрытый образ жизни, тогда как в Марокко имеет репутацию популярной инфлюенсерки.

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За её страницей в Instagram следят более 402 тысяч пользователей. Она делится фотографиями из путешествий, повседневной жизни и модными образами. Особое место в ее публикациях занимают дизайнерские аксессуары, в частности сумки брендов Chanel, Louis Vuitton и Hermès.

Дембеле и Эдбуш поженились в конце 2021 года во время закрытой церемонии в Марокко. Супруги почти не рассказывают о личной жизни, а сам футболист неоднократно подчеркивал, что стремится максимально оберегать свою семью от лишнего внимания. Именно эта сдержанность и сделала Риму одной из самых загадочных жён звёзд мирового футбола.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Аргентина создала одну из главных сенсаций плей-офф, вырвав победу над Египтом после того, как до 79-й минуты уступала со счётом 0:2.

Также Новини.LIVE писал, что определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2026.

Сборная Франции по футболу Усман Дембеле жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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