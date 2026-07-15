Тевес так и не выучил английский: всё из-за войны Аргентины с Великобританией
Легендарный аргентинский нападающий Карлос Тевес объяснил, почему за семь лет выступлений в Англии так и не выучил английский язык. Бывший футболист признался, что это было осознанное решение, связанное с личной семейной историей.
О словах Тевеса напомнил портал Новини.LIVE.
Почему Тевес отказался учить английский
Карлос Тевес выступал в чемпионате Англии с 2006 по 2013 год. За это время аргентинец защищал цвета "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", став двукратным чемпионом Премьер-лиги и одним из самых ярких форвардов своего поколения.
Несмотря на долгую жизнь в Англии, футболист так и не освоил английский язык. Он сделал это намеренно.
"Я не хотел учить английский. Я хотел, чтобы все вокруг выучили испанский", — заявил бывший нападающий.
Тевес объяснил, что его решение связано с дядей, который должен был дебютировать за "Ривер Плейт", однако был мобилизован на войну против Великобритании. После возвращения мужчина не смог оправиться от пережитого, начал злоупотреблять алкоголем, и эта история сильно повлияла на будущего футболиста.
О какой войне говорил Тевес
Речь идет о Фолклендской, или Мальвинской, войне между Аргентиной и Великобританией в 1982 году. В апреле аргентинские войска высадились на островах, находившихся под британским контролем. В ответ Лондон направил военно-морские силы для возвращения территории.
Боевые действия продолжались чуть более двух месяцев и завершились победой Великобритании. По разным оценкам, в войне погибли около 649 аргентинских военнослужащих, 255 британских военных и трое мирных жителей.
Именно эти события, по словам Тевеса, оставили глубокий след в его семье и повлияли на его отношение к английскому языку. С тех пор матчи между сборными Аргентины и Англии имеют для многих аргентинцев особое эмоциональное значение.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Испании уверенно обыграла Францию и первой оформила путевку в финал чемпионата мира-2026.
Также Новини.LIVE писал, что после победы Испании над Францией в социальных сетях массово начали шутить о девушке Килиана Мбаппе, которая является испанской актрисой.
Читайте Новини.live!