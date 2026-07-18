Трамп призвал ФИФА поручить США проведение следующего чемпионата мира

Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы еще раз провести чемпионат мира по футболу на территории Соединенных Штатов. На этот раз, по его словам, турнир должен был бы пройти без участия Канады и Мексики в качестве стран-хозяек.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трампу понравилась отдача от футбола

Во время торжественного приема, посвященного чемпионату мира-2026, который состоялся накануне финала между сборными Испании и Аргентины, американский президент обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с призывом вновь доверить США проведение чемпионата мира.

"Вам следует снова выбрать Соединенные Штаты Америки. На этот раз мы оставим Канаду и Мексику за бортом. Мы привлечём другую страну. Джанни Инфантино предложил Китай — это короткий перелет, игрокам понравится", — пошутил Трамп.

Чемпионат мира-2026 впервые в истории проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Именно Соединенные Штаты принимают большинство матчей турнира, в том числе и финал.

Когда США могут снова принять мундиаль

У ближайших чемпионатов мира уже определены хозяева. Турнир 2030 года будут принимать Испания, Португалия и Марокко, а стартовые матчи пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае в честь 100-летия первого чемпионата мира.

Хозяином чемпионата мира 2034 года станет Саудовская Аравия. Таким образом, следующей возможностью для подачи заявки на проведение мужского чемпионата мира остается турнир 2038 года.

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. Ожидается, что на решающем матче турнира будет присутствовать и Дональд Трамп.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборные Испании и Аргентины определят нового чемпиона мира в финальном матче ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Белый дом отреагировал на политическую акцию футболистов сборной Аргентины после полуфинала с Англией.