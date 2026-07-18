Трамп раскритиковал решение Тухеля выставить Кейна в оборону в матче против Аргентины

Дональд Трамп и Томас Тухель. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026. Американский лидер раскритиковал тактические решения главного тренера англичан Томаса Тухеля.

Особое внимание во время пресс-конференции Трамп уделил позиции нападающего Харри Кейна, передает портал Новини.LIVE.

Харри Кейн. Фото: Reuters

Что не понравилось Трампу

Во время совместной пресс-конференции с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп заявил, что сборная Англии неправильно использовала Кейна.

По словам президента США, он знаком с капитаном английской команды, поскольку играет с ним в гольф, и считает его одним из лучших футболистов в мире. Трамп назвал ошибкой решение Тухеля, который поручил Гарри Кейну больше действовать в обороне.

«Кейн был великолепен. Думаю, они, возможно, допустили ошибку, сделав его оборонительным игроком. Но что я понимаю в футболе? Они вели в счете, взяли своего лучшего игрока и поставили его в оборону», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что англичанам стоило действовать более агрессивно после забитого гола.

Тухель сделал так, что Англия упустила победу

В полуфинальном матче чемпионата мира команда Тухеля открыла счёт на 55-й минуте благодаря голу Энтони Гордона. Однако удержать преимущество англичане не смогли.

Тренер выпустил на поле дополнительных защитников, из-за чего в определенный момент их количество достигло шести. После этого команда перешла к глубокой обороне.

Аргентина сравняла счёт на 85-й минуте после точного дальнего удара Энцо Фернандеса, а уже в добавленное время победный мяч забил Лаутаро Мартинес. В итоге действующие чемпионы мира победили со счётом 2:1 и вышли в финал, где встретятся со сборной Испании.

После этого поражения сборная Англии сыграет матч за третье место против Франции.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE сообщал, что финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной станет главным футбольным событием года.

Также Новини.LIVE писал, что Белый дом сделал официальное заявление после резонансного поступка аргентинских футболистов с политическим баннером в матче против Англии.