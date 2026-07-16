Трамп станет гостем финала чемпионата мира-2026

Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины. Накануне решающего поединка глава Белого дома также примет участие в официальном мероприятии, организованном ФИФА.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Планы Трампа на финал ЧМ-2026

По словам Ливитт, в пятницу Трамп прибудет в Нью-Йорк, где посетит официальный прием ФИФА в Манхэттене. После этого президент США отправится на финальный матч чемпионата мира.

"В пятницу президент отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в приеме ФИФА в Манхэттене. А затем он будет присутствовать на финале чемпионата мира", — сообщила Ливитт журналистам.

Ранее в СМИ также появлялась информация, что именно Дональд Трамп вручит Кубок мира команде-победительнице после завершения финального матча. Если это произойдет, для него это станет первым появлением на матчах чемпионата мира-2026.

Финал чемпионата мира-2026 состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. За главный трофей турнира сразятся сборные Испании и Аргентины, которая является действующим чемпионом мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Аргентины, уступая Англии, сумела переломить ход полуфинала и выйти в финал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси после матча рассказал, что стало ключом к победе аргентинцев над английской сборной.