Тренер Египта заявил, что у них украли победу, чтобы Месси прошел дальше

Лионель Месси и Хоссам Хассан. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан подверг ФИФА резкой критике после драматического поражения от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Тренер заявил, что больше не будет смотреть матчи турнира, поскольку считает отношение к своей команде несправедливым.

Об этом Хассан рассказал порталу Haberler.com, передает Новини.LIVE.

Хоссам Хассан. Фото: Reuters

Хассан обвинил ФИФА в симпатиях к Месси

После поражения со счетом 2:3 тренер египетской сборной заявил, что исход встречи определили не только события на футбольном поле. По его мнению, организаторы были заинтересованы в том, чтобы сборная Аргентины и Лионель Месси продолжили борьбу за титул.

"Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотели, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этом матче не было справедливости. Месси не должен праздновать зря", — заявил Хассан.

Тренер также напомнил, что во время нынешнего чемпионата мира уже неоднократно звучали обвинения в адрес судей в возможном благосклонном отношении к сборной Аргентины.

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Хассан сообщил, что больше не будет смотреть ни одного матча чемпионата мира-2026. По его словам, это станет личным протестом против того, что он назвал несправедливым отношением к своей команде.

В то же время тренер поблагодарил футболистов сборной Египта за выступление на турнире, подчеркнув, что гордится ими и считает их героями своей страны.

В матче против Аргентины египтяне дважды выходили вперед благодаря голам Яссера Ибрагима и Мостафы Зико. При счете 1:0 арбитр после просмотра ВАР отменил ещё один гол африканской сборной. В конце встречи Аргентина совершила камбэк: Кристиан Ромеро сократил отставание, Лионель Месси сравнял счет, а на второй компенсированной минуте победу команде Лионеля Скалони принес Энцо Фернандес.

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