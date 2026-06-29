Тренеру Республики Корея угрожают убийством после вылета с ЧМ-2026

Тренер Южной Кореи стал получать угрозы убийством после вылета с ЧМ-2026
Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо начал получать угрозы убийством после вылета команды из чемпионата мира-2026. Для корейской сборной этот турнир стал одним из самых неудачных за последние годы.
Об угрозах сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Actu Foot.
Тренеру угрожают убийством
По информации источника, один из пользователей социальных сетей опубликовал сообщение, в котором назвался гражданином США и заявил о намерении убить наставника после его возвращения в Южную Корею. В посте утверждалось, что нападение якобы планируется совершить в аэропорту.
После появления этих сообщений правоохранительные органы начали официальное расследование. Полиция усилила меры безопасности в местах, где в ближайшее время может находиться Хон Мен Бо, в частности в международном аэропорту, а также устанавливает личность автора угроз.
Сборная Южной Кореи не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира-2026, завершив выступление уже после группового этапа. Неудачный результат команды вызвал волну критики в адрес главного тренера.
На данный момент информации о задержании подозреваемого нет. Правоохранительные органы продолжают его розыск и оценивают уровень потенциальной угрозы.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что две сестры из Португалии стали одними из самых ярких болельщиц чемпионата мира 2026 года, а одна из них находится в отношениях с игроком национальной сборной.
Также Новини.LIVE писал, что капитан одной из команд-участниц ЧМ-2026 оказался под следствием после обвинений в изнасиловании переводчицы.