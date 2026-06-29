Тренер Южной Кореи стал получать угрозы убийством после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо начал получать угрозы убийством после вылета команды из чемпионата мира-2026. Для корейской сборной этот турнир стал одним из самых неудачных за последние годы.

Об угрозах сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Actu Foot.

Хон Мён Бо. Фото: Reuters

Тренеру угрожают убийством

По информации источника, один из пользователей социальных сетей опубликовал сообщение, в котором назвался гражданином США и заявил о намерении убить наставника после его возвращения в Южную Корею. В посте утверждалось, что нападение якобы планируется совершить в аэропорту.

После появления этих сообщений правоохранительные органы начали официальное расследование. Полиция усилила меры безопасности в местах, где в ближайшее время может находиться Хон Мен Бо, в частности в международном аэропорту, а также устанавливает личность автора угроз.

Сборная Южной Кореи не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира-2026, завершив выступление уже после группового этапа. Неудачный результат команды вызвал волну критики в адрес главного тренера.

На данный момент информации о задержании подозреваемого нет. Правоохранительные органы продолжают его розыск и оценивают уровень потенциальной угрозы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что две сестры из Португалии стали одними из самых ярких болельщиц чемпионата мира 2026 года, а одна из них находится в отношениях с игроком национальной сборной.

Также Новини.LIVE писал, что капитан одной из команд-участниц ЧМ-2026 оказался под следствием после обвинений в изнасиловании переводчицы.