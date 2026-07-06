Тренер сборной Бельгии назвал "1 апреля" решение ФИФА об отмене дисквалификации Балогуна
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия публично раскритиковал решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Благодаря этому американский нападающий сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против бельгийцев.
О реакции наставника сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
Гарсия возмутился решением ФИФА
Тренер бельгийской сборной заявил, что не понимает логики такого решения и считает его крайне странным. По его словам, ситуация больше напоминает первоапрельскую шутку, чем решение дисциплинарного органа.
"Я не знал, что на чемпионате мира и в ФИФА 5 июля на самом деле совпадает с 1 апреля. Это первоапрельская шутка. Мы защищаем не национальную команду или федерацию, а футбол и честность", — сказал Гарсия.
Накануне дисциплинарный комитет ФИФА приостановил автоматическую одноматчевую дисквалификацию Балогуна, которую нападающий получил после удаления в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Наказание было отложено на испытательный срок продолжительностью один год, что позволило форварду остаться в распоряжении сборной США.
Такое решение было принято после обращения представителей Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отложить дисквалификацию американского футболиста. После этого президент США Дональд Трамп публично поблагодарил международную федерацию за принятый вердикт.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Бельгии состоится 7 июля.
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