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Главная ЧМ-2026 Тухель рассказал, почему Англия не сумела удержать победу в матче против Аргентины

Тухель рассказал, почему Англия не сумела удержать победу в матче против Аргентины

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Дата публикации 16 июля 2026 08:43
Тухель считает, что Англия не проявила достаточной решимости в матче с Аргентиной
Томас Тухель. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал драматическое поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026. Немецкий специалист признал, что его команда после пропущенного гола утратила инициативу и слишком глубоко отступила к своим воротам.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Томас Тухель
Томас Тухель. Фото: Reuters

Что сказал Тухель после матча

Англия была близка к выходу в финал после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, однако в конце встречи пропустила дважды и уступила Аргентине со счетом 1:2. Команда не удержала преимущество, хотя во втором тайме Тухель выпустил на поле двух дополнительных защитников.

После финального свистка Тухель заявил, что команда разочарована результатом, ведь долгое время контролировала ход игры и была в нескольких минутах от выхода в финал чемпионата мира.

"Мы были очень близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивными и позволили сопернику создать много опасных моментов", — сказал Тухель.

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По словам наставника, аргентинцы доминировали в верховой борьбе и регулярно атаковали штрафную площадку навесами. Именно поэтому тренерский штаб решил перейти на схему с пятью защитниками, чтобы усилить оборону.

Тухель также не стал уклоняться от ответственности за результат, отметив, что именно тренер отвечает за тактические решения.

"Ответственность всегда лежит на тренере, и если что-то пошло не так, легко сказать, что тренер ошибся", — подчеркнул он.

Специалист добавил, что Англия стремилась забить второй гол, однако не был уверен, что выпуск дополнительных атакующих игроков изменил бы ход игры.

После этого поражения Англия сыграет в матче за третье место против Франции. Аргентина же в финале турнира встретится со сборной Испании.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Испании оказалась сильнее Франции и стала первым финалистом чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что успех испанской команды вызвал необычную реакцию болельщиков, которые обратились со словами благодарности к девушке Килиана Мбаппе.

Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу Томас Тухель
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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