Тухель рассказал, почему Англия не сумела удержать победу в матче против Аргентины
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал драматическое поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026. Немецкий специалист признал, что его команда после пропущенного гола утратила инициативу и слишком глубоко отступила к своим воротам.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.
Что сказал Тухель после матча
Англия была близка к выходу в финал после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, однако в конце встречи пропустила дважды и уступила Аргентине со счетом 1:2. Команда не удержала преимущество, хотя во втором тайме Тухель выпустил на поле двух дополнительных защитников.
После финального свистка Тухель заявил, что команда разочарована результатом, ведь долгое время контролировала ход игры и была в нескольких минутах от выхода в финал чемпионата мира.
"Мы были очень близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивными и позволили сопернику создать много опасных моментов", — сказал Тухель.
По словам наставника, аргентинцы доминировали в верховой борьбе и регулярно атаковали штрафную площадку навесами. Именно поэтому тренерский штаб решил перейти на схему с пятью защитниками, чтобы усилить оборону.
Тухель также не стал уклоняться от ответственности за результат, отметив, что именно тренер отвечает за тактические решения.
"Ответственность всегда лежит на тренере, и если что-то пошло не так, легко сказать, что тренер ошибся", — подчеркнул он.
Специалист добавил, что Англия стремилась забить второй гол, однако не был уверен, что выпуск дополнительных атакующих игроков изменил бы ход игры.
После этого поражения Англия сыграет в матче за третье место против Франции. Аргентина же в финале турнира встретится со сборной Испании.
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