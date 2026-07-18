Усик рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Александр Усик. Фото: Reuters Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом и первом тяжелом весе Александр Усик поделился своим прогнозом на финал чемпионата мира по футболу. Украинец заявил, что будет болеть за сборную Испании после вылета из турнира Португалии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на FightHype.

Усик выбрал Испанию

Украинский боксер признался, что именно сборная Испании является его фаворитом в решающем матче мундиаля. За «Красную фурию» он начал болеть после того, как Португалия завершила выступления на турнире.

"Я хочу, чтобы победила Испания. Я поддерживаю Испанию, потому что Португалия проиграла, поэтому теперь я за Испанию", — сказал Усик.

Отметим, что в настоящее время Испания является вторым домом для Усика, поскольку в этой стране живут его сыновья и проходят тренировочные сборы.

Боксер также назвал футболистов, которые больше всего впечатляют его среди представителей испанского футбола. Из легенд он выделил Серхио Рамоса и Карлеса Пуйоля, которых назвал невероятными игроками.

Говоря о нынешнем поколении, Усик выделил Эмерика Лапорта, Родри и Ламина Ямаля. По его мнению, современная сборная Испании демонстрирует футбол высочайшего уровня.

"Сейчас — Лапорт, Родри, Ямаль. Это новая школа. Испания играет на другом уровне", — отметил украинец.

Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определят нового обладателя главного футбольного трофея.

Также Новини.LIVE писал, что Белый дом отреагировал на резонансную политическую акцию аргентинских футболистов после победы над Англией.