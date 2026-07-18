В ФИФА сообщили, повлияют ли лесные пожары на перенос финала ЧМ
В ФИФА не планируют переносить финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины, несмотря на сильное задымление в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси. Оно возникло из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.
Организация подтвердила, что решающий матч турнира должен состояться в запланированный срок, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.
Позиция ФИФА относительно угроз, связанных с пожарами
В последние дни в СМИ появились сообщения о возможном переносе финала из-за ухудшения качества воздуха в регионе проведения матча. Однако в ФИФА подчеркнули, что на данный момент такие слухи не соответствуют действительности.
В федерации пояснили, что у них есть утвержденные протоколы действий на случай возникновения угроз для здоровья футболистов, арбитров, официальных лиц и болельщиков. Если ситуация с качеством воздуха ухудшится, соответствующие службы оперативно оценят риски и, при необходимости, примут решение о проведении матча или внесении необходимых изменений.
В то же время на данный момент никаких оснований для переноса финала нет. Позиция ФИФА остается неизменной — решающий матч чемпионата мира состоится в соответствии с календарем.
Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. Именно этот матч станет единственным, который на ЧМ-2026 посетит президент США Дональд Трамп.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дидье Дешам отменил выходной для футболистов сборной Франции, чтобы максимально подготовить команду к матчу за третье место чемпионата мира-2026.
Также Новини.LIVE писал, что сборные Англии и Франции встретятся в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2026, а главной афишей матча станет противостояние Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.
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