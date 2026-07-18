В ФИФА сообщили, повлияют ли лесные пожары на перенос финала ЧМ

Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

В ФИФА не планируют переносить финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины, несмотря на сильное задымление в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси. Оно возникло из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.

Организация подтвердила, что решающий матч турнира должен состояться в запланированный срок, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Арена "Метлайф в Нью-Джерси. Фото: canusa.de

Позиция ФИФА относительно угроз, связанных с пожарами

В последние дни в СМИ появились сообщения о возможном переносе финала из-за ухудшения качества воздуха в регионе проведения матча. Однако в ФИФА подчеркнули, что на данный момент такие слухи не соответствуют действительности.

В федерации пояснили, что у них есть утвержденные протоколы действий на случай возникновения угроз для здоровья футболистов, арбитров, официальных лиц и болельщиков. Если ситуация с качеством воздуха ухудшится, соответствующие службы оперативно оценят риски и, при необходимости, примут решение о проведении матча или внесении необходимых изменений.

В то же время на данный момент никаких оснований для переноса финала нет. Позиция ФИФА остается неизменной — решающий матч чемпионата мира состоится в соответствии с календарем.

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. Именно этот матч станет единственным, который на ЧМ-2026 посетит президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дидье Дешам отменил выходной для футболистов сборной Франции, чтобы максимально подготовить команду к матчу за третье место чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что сборные Англии и Франции встретятся в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2026, а главной афишей матча станет противостояние Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.