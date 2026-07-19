В финале ЧМ-2026 после первого тайма счет нулевой, но Испания контролирует ход матча

Матч Испания — Аргентина. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Первый тайм финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины завершился без забитых мячей. Несмотря на нули на табло, преимущество на протяжении большей части встречи оставалось за сборной Испании.

О ходе первого тайма сообщил портал Новини.LIVE.

Реакция болельщицы Аргентины отражает ход первого тайма. Фото: Reuters

Испания диктовала ход игры

С первых минут футболисты Луиса де ла Фуэнте взяли мяч под свой контроль и заставили соперника действовать преимущественно в обороне. Уже на пятой минуте Ламин Ямаль нанес опасный удар с правого края штрафной площадки, но Эмилиано Мартинес уверенно справился с угрозой.

В дальнейшем Испания продолжала больше владеть мячом и регулярно приближалась к воротам аргентинцев. Лучшие моменты до перерыва были у Микеля Оярсабаля и Марка Кукурельи, однако в обоих случаях надежно сыграл вратарь действующих чемпионов мира.

Аргентина реже атаковала позиционно и делала ставку на быстрые выпады и передачи на Лионеля Месси и Хулиана Альвареса, однако создать по-настоящему опасные моменты до перерыва команде не удалось.

В конце первого тайма сборная Аргентины понесла кадровую потерю. Лисандро Мартинес получил травму и не смог продолжить встречу, из-за чего на 44-й минуте его заменил опытный Николас Отаменди.

Единственное предупреждение до перерыва арбитр Славко Винчич показал именно Лисандро Мартинесу на 41-й минуте.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что английские футболисты стали бронзовыми призёрами чемпионата мира-2026, удержав победный счёт в матче с Францией.

Также Новини.LIVE писал, что финансовые поступления ФИФА от чемпионата мира-2026 превысили 15 миллиардов долларов, установив новый рекорд турнира.