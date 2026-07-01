Во время ЧМ-2026 тренды покорила блогерша, ставшая звездой благодаря вирусным видео

Мира Шейп. Фото: instagram.com/mirashape/

Андрей Гончар Редактор

Чемпионат мира-2026 подарил болельщикам не только яркие футбольные матчи, но и новых звезд социальных сетей. Одной из них стала американская модель и блогер Мира Шейп, которая стремительно набрала популярность благодаря вирусным видео в поддержку сборных-участниц турнира.

О популярности Шейп сообщил портал Новини.LIVE.

Чем известна Мира Шейп

Мира — американская модель и инфлюенсерша, которая ещё до чемпионата мира сотрудничала с известными брендами и собирала десятки тысяч лайков в социальных сетях. Именно благодаря модельной карьере она впервые привлекла к себе широкое внимание.

После старта ЧМ-2026 блогерша начала регулярно публиковать контент, посвященный турниру. До этого на ее страницах преобладали видео о здоровом образе жизни, моде и фитнесе, что помогло сформировать большую аудиторию поклонников.

Первым популярным роликом стало видео, посвящённое сборной Аргентины, однако настоящий успех ей принесла эмоциональная публикация в поддержку Японии. Видео быстро стало вирусным, набрав около 10 миллионов просмотров.

После этого и другие ролики Миры Шейп начали активно набирать просмотры и распространяться в социальных сетях.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Франции уверенно обыграла Швецию благодаря дублю Килиана Мбаппе, а Мексика в очередной раз сохранила свои ворота «сухими» и продолжила выступления на чемпионате мира.

Также Новини.LIVE писал, что Эрлинг Голанн повторил достижение Гарри Кейна и Мирослава Клозе, забив пятый гол на своем дебютном чемпионате мира.