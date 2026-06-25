Месси получил от жены теплые поздравления с днем рождения

Антонела Роккуццо и Лионель Месси. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси 24 июня отпраздновал свой 39-й день рождения. Одной из первых легендарного аргентинца поздравила супруга Антонела Роккуццо.

Возлюбленная футболиста посвятила ему трогательный пост в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

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Антонела Роккуццо и Лионель Месси. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Антонела поделилась семейными фотографиями

По случаю дня рождения футболиста Роккуццо опубликовала подборку снимков из семейного архива. В нее вошли романтичные кадры с Месси, а также фотографии, на которых супруги проводят время вместе со своими тремя сыновьями.

В своем поздравлении Антонела назвала Месси любовью всей своей жизни, пожелала ему счастья и отметила, что у их семьи уже есть все необходимое, ведь рядом с ними есть он.

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"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Пусть ты будешь очень счастлив сегодня и всегда. У нас уже есть все, что нам нужно, потому что у нас есть ты. Я безгранично люблю тебя", — написала Роккуццо.

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История отношений Месси и Роккуццо насчитывает уже много лет. Они знакомы с детства, а свадьбу сыграли в 2017 году в аргентинском Росарио.

Супруги воспитывают троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро. Семья регулярно делится моментами своей жизни, а семейные публикации традиционно вызывают большой интерес у поклонников футболиста.

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Антонела Роккуццо и Лионель Месси со своими сыновьями. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об избраннице одного из футболистов сборной Англии, которая стала одним из главных украшений трибун чемпионата мира 2026 года.

Также Новини.LIVE писал, что Месси прокомментировал возможность своего участия в чемпионате мира 2030 года.