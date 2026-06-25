Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Жена Месси нежно поздравила футболиста с 39-летием

Жена Месси нежно поздравила футболиста с 39-летием

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 08:31
Месси получил от жены теплые поздравления с днем рождения
Антонела Роккуццо и Лионель Месси. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси 24 июня отпраздновал свой 39-й день рождения. Одной из первых легендарного аргентинца поздравила супруга Антонела Роккуццо.

Возлюбленная футболиста посвятила ему трогательный пост в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Антонела Роккуццо и Лионель Месси. Фото: Reuters
Антонела Роккуццо и Лионель Месси. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Антонела поделилась семейными фотографиями

По случаю дня рождения футболиста Роккуццо опубликовала подборку снимков из семейного архива. В нее вошли романтичные кадры с Месси, а также фотографии, на которых супруги проводят время вместе со своими тремя сыновьями.

В своем поздравлении Антонела назвала Месси любовью всей своей жизни, пожелала ему счастья и отметила, что у их семьи уже есть все необходимое, ведь рядом с ними есть он.

Реклама

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Пусть ты будешь очень счастлив сегодня и всегда. У нас уже есть все, что нам нужно, потому что у нас есть ты. Я безгранично люблю тебя", — написала Роккуццо.

Читайте также:
Реклама

История отношений Месси и Роккуццо насчитывает уже много лет. Они знакомы с детства, а свадьбу сыграли в 2017 году в аргентинском Росарио.

Супруги воспитывают троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро. Семья регулярно делится моментами своей жизни, а семейные публикации традиционно вызывают большой интерес у поклонников футболиста.

Реклама
Антонела Роккуццо и Лионель Месси. Фото: Reuters
Антонела Роккуццо и Лионель Месси со своими сыновьями. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об избраннице одного из футболистов сборной Англии, которая стала одним из главных украшений трибун чемпионата мира 2026 года.

Также Новини.LIVE писал, что Месси прокомментировал возможность своего участия в чемпионате мира 2030 года.

Лионель Месси Антонелла Рокуццо жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации