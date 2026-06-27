Аргентина, Португалія та Англія зіграють матчі 17-го дня ЧС-2026

Кріштіану Роналду, Гаррі Кейн та Лука Модрич. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 завершується груповий етап ще у трьох квартетах. У ніч на 28 червня визначаться учасники плейоф із груп J, K та L, де одразу кілька фаворитів ще мають підтвердити свій статус.

Про розклад матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Збірна Португалії. Фото: Reuters

Аргентина може завершити групу без втрат

Група J. Третій тур.

Йорданія — Аргентина

28 червня. Початок за київським часом: 05:00.

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Аргентина виграла два стартові матчі, не пропустила жодного м'яча та вже забезпечила собі вихід до плейоф. Команда Ліонеля Скалоні залишається головним фаворитом групи й у матчі проти Йорданії може оформити перше місце зі стовідсотковим результатом.

Йорданія після двох поразок втратила шанси на продовження боротьби. Для команди цей матч стане можливістю гідно завершити турнір і спробувати забити чинним чемпіонам світу.

Австрія та Алжир зіграють за друге місце

Група J. Третій тур.

Алжир — Австрія

28 червня. Початок за київським часом: 05:00.

Австрія та Алжир підходять до заключного туру з однаковою кількістю очок. Обидві команди мають по три бали, тому саме очний матч фактично стане боротьбою за другу путівку до плейоф.

Австрійців може влаштувати нічия завдяки кращій різниці м'ячів, але гра на утримання рахунку проти Алжиру виглядає ризикованою. Африканська команда вже обіграла Йорданію та зберегла реальні шанси на вихід із групи.

Роналду та Португалія перевірять Колумбію

Група K. Третій тур.

Колумбія — Португалія

28 червня. Початок за київським часом: 02:30.

Колумбія виграла два перші матчі та достроково гарантувала собі місце в плейоф. Однак у грі проти Португалії команда може підтвердити перше місце в групі та вийти до наступного раунду зі стовідсотковим результатом.

Португальці після нічиєї з ДР Конго розгромили Узбекистан і набрали чотири очки. Особлива увага знову буде прикута до Кріштіану Роналду, який забив двічі в попередньому матчі та продовжує боротьбу за індивідуальні рекорди мундіалю.

ДР Конго потрібна тільки перемога

Група K. Третій тур.

ДР Конго — Узбекистан

28 червня. Початок за київським часом: 02:30.

ДР Конго має лише одне очко, але ще не втратила шансів на продовження боротьби. Для африканської команди матч проти Узбекистану є останньою можливістю зачепитися за третє місце та чекати на результати в інших групах.

Узбекистан програв обидва стартові матчі із загальним рахунком 1:8. Команда вже втратила шанси на вихід до плейоф, але може завершити турнір позитивним результатом і зіпсувати плани супернику.

Англія має закрити питання плейоф

Група L. Третій тур.

Панама — Англія

28 червня. Початок за київським часом: 00:00.

Англія після перемоги над Хорватією та нічиєї з Ганою залишається лідером групи, але ще не гарантувала собі перше місце. Матч із Панамою виглядає для команди Тухеля хорошим шансом завершити груповий етап без поразок.

Панама програла два матчі та ще не забила на турнірі. Попри це, саме такі поєдинки часто стають небезпечними для фаворитів, якщо ті занадто рано починають думати про плейоф.

Хорватія та Гана зіграють матч за плейоф

Група L. Третій тур.

Хорватія — Гана

28 червня. Початок за київським часом: 00:00.

Гана підходить до вирішального туру з чотирма очками та хорошими шансами на вихід до плейоф. Африканській команді достатньо не програти Хорватії, щоб майже напевно продовжити виступ на чемпіонаті світу.

Хорватія після поразки від Англії обіграла Панаму та повернулася в боротьбу. Тепер команді потрібна перемога над прямим конкурентом, інакше один із найстабільніших учасників останніх мундіалів залишить турнір уже після групового етапу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нове досягнення Кіліана Мбаппе на чемпіонаті світу 2026 року.

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