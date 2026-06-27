Аргентина, Португалия и Англия проведут матчи 17-го дня ЧМ-2026

Криштиану Роналду, Гарри Кейн и Лука Модрич. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 завершается групповой этап ещё в трёх группах. В ночь на 28 июня определятся участники плей-офф из групп J, K и L, где сразу несколько фаворитов ещё должны подтвердить свой статус.

О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная Португалии. Фото: Reuters

Аргентина может завершить групповой этап без поражений

Группа J. Третий тур.

Иордания — Аргентина

28 июня. Начало по киевскому времени: 05:00.

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Аргентина выиграла два стартовых матча, не пропустила ни одного мяча и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Команда Лионеля Скалони остается главным фаворитом группы и в матче против Иордании может занять первое место со стопроцентным результатом.

Иордания после двух поражений лишилась шансов на продолжение борьбы. Для команды этот матч станет возможностью достойно завершить турнир и попытаться забить действующим чемпионам мира.

Австрия и Алжир сыграют за второе место

Группа J. Третий тур.

Алжир — Австрия

28 июня. Начало по киевскому времени: 05:00.

Австрия и Алжир подходят к заключительному туру с одинаковым количеством очков. У обеих команд по три очка, поэтому именно этот очный матч фактически станет борьбой за вторую путевку в плей-офф.

Австрийцам может хватить ничьей благодаря лучшей разнице мячей, но игра на удержание счета против Алжира выглядит рискованной. Африканская команда уже обыграла Иорданию и сохранила реальные шансы на выход из группы.

Роналду и Португалия проведут проверку Колумбии

Группа K. Третий тур.

Колумбия — Португалия

28 июня. Начало по киевскому времени: 02:30.

Колумбия выиграла два первых матча и досрочно гарантировала себе место в плей-офф. Однако в игре против Португалии команда может закрепить за собой первое место в группе и выйти в следующий раунд со стопроцентным результатом.

Португальцы после ничьей с ДР Конго разгромили Узбекистан и набрали четыре очка. Особое внимание вновь будет приковано к Криштиану Роналду, который забил два гола в предыдущем матче и продолжает борьбу за индивидуальные рекорды чемпионата мира.

ДР Конго нужна только победа

Группа K. Третий тур.

ДР Конго — Узбекистан

28 июня. Начало по киевскому времени: 02:30.

ДР Конго имеет лишь одно очко, но еще не утратила шансов на продолжение борьбы. Для африканской команды матч против Узбекистана — последняя возможность зацепиться за третье место и ждать результатов в других группах.

Узбекистан проиграл оба стартовых матча с общим счетом 1:8. Команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф, но может завершить турнир с положительным результатом и испортить планы сопернику.

Англия должна решить вопрос с плей-офф

Группа L. Третий тур.

Панама — Англия

28 июня. Начало по киевскому времени: 00:00.

Англия после победы над Хорватией и ничьей с Ганой остается лидером группы, но еще не гарантировала себе первое место. Матч с Панамой выглядит для команды Тухеля хорошим шансом завершить групповой этап без поражений.

Панама проиграла два матча и пока не забила ни одного гола на турнире. Несмотря на это, именно такие поединки часто становятся опасными для фаворитов, если те слишком рано начинают думать о плей-офф.

Хорватия и Гана сыграют матч за выход в плей-офф

Группа L. Третий тур.

Хорватия — Гана

28 июня. Начало по киевскому времени: 00:00.

Гана подходит к решающему туру с четырьмя очками и хорошими шансами на выход в плей-офф. Африканской команде достаточно не проиграть Хорватии, чтобы почти наверняка продолжить выступление на чемпионате мира.

Хорватия после поражения от Англии обыграла Панаму и вернулась в борьбу. Теперь команде нужна победа над прямым конкурентом, иначе один из самых стабильных участников последних чемпионатов мира покинет турнир уже после группового этапа.

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