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Главная ЧМ-2026 Лидер сборной Англии травмировался и может пропустить следующий матч

Лидер сборной Англии травмировался и может пропустить следующий матч

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Дата публикации 24 июня 2026 16:13
Деклан Райс получил травму и может пропустить следующий матч
Тренер Томас Тухель и хавбек Деклан Райс. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Англии разошлась миром с Ганой во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Команды не забили друг другу голы. Подопечные Томаса Тухеля набрали 4 балла и оформили выход в плей-офф турнира. 

В следующем матче англичане могут сыграть без Деклана Райса, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mirror

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс вышел в стартовом составе на поединок с Ганой. Он сумел довести матч ЧМ-2026 до финального свистка. Но после игры футболист хромал, а на его левой икре появилась тугая повязка. 

Травма Деклана Райса 

Уже во время Кубка Мира полузащитник "Арсенала" признался, что последние полгода страдает от последствий травмы подколенного сухожилия. Однако он не рискнул начать восстановление, чтобы получить возможность сыграть на турнире. Деклан Райс займется здоровьем после Мундиаля. 

С самого начала 2026 года английский футболист боролся с невралгией, о которой никто кроме него не знал. На ЧМ-2026 состояние Деклана Райса усугубилось после того, как в матче с Ганой он получил болезненный удар по левой ноге. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Зинедин Зидан, который возглавит сборную Франции, возьмет в свой тренерский штаб Фабьена Бартеза. 

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Сборная Англии по футболу Томас Тухель Деклан Райс
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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