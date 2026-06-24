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Главная ЧМ-2026 Зидан возьмет в тренерский штаб сборной Франции легендарного вратаря

Зидан возьмет в тренерский штаб сборной Франции легендарного вратаря

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Дата публикации 24 июня 2026 11:15
Зидан пригласит Бартеза в тренерский штаб сборной Франции
Зинедин Зидан на матче ЧМ-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборную Франции ждут серьезные изменения сразу после ЧМ-2026. Они произойдут вне зависимости от того, как команда завершит турнир. "Трехцветные" попрощаются с целой эпохой. 

У команды появится новый тренерский штаб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет этот пост сразу после Кубка Мира-2026. Он руководит игрой команды с 2012 года. За это время "трехцветные" стали чемпионами мира-2018, а также призерами континентального первенства и Мундиаля в Катаре. 

Новый тренер в сборной Франции

Давно известно, что следующим наставником национальной команды станет ее бывший футболист, чемпион мира-1998 и Европы-2000 Зинедин Зидан. Экс-наставник мадридского "Реала" давно хотел занять этот пост и терпеливо ждал, пока уйдет Дидье Дешам. 

Вместе с нынешним тренером "трехцветные" попрощаются и с его помощниками во главе с Ги Стефаном. Зинедин Зидан приведет с собой новых специалистов. Тренером вратарей может стать Фабьен Бартез, который вместе с самим Зизу выступал за национальную команду в конце прошлого и начале нынешнего веков. 

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Бартез уже помогал тренерам "трехцветных" Раймону Доменеку и Лорану Блану. Также пять лет назад он консультировал тренерский штаб "Тулузы". 

Напомним, Новини.LIVE писали, что сборная Франции временно осталась без главного тренера из-за семейной трагедии Дидье Дешама. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что девушку полузащитника сборной Англии Букайо Сака признали одной из главных красавиц ЧМ-2026. 

Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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