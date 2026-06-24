У Дидье Дешама скончалась мать — тренер покинул сборную Франции на ЧМ-2026

Дидье Дешам. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам временно покинул расположение команды во время чемпионата мира-2026. Причиной стала смерть его матери.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию футбола Франции.

Дидье Дешам. Фото: Reuters

Дешам вернулся во Францию

На данный момент известно, что 56-летний специалист покинул США, где базируется французская сборная во время мундиаля, чтобы быть рядом с семьей и принять участие в похоронах.

В связи с семейными обстоятельствами Дешам не сможет присутствовать на тренерской скамейке во время заключительного матча группового этапа против Норвегии, который состоится 26 июня.

По согласованию с президентом Федерации футбола Франции Филиппом Диалло руководство командой временно перешло к многолетнему помощнику главного тренера Ги Стефану.

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В заявлении федерации отмечается, что известие о смерти матери Дешама стало тяжелым ударом для всей французской делегации. Футболисты и представители тренерского штаба выразили поддержку наставнику.

Несмотря на изменения на тренерском мостике, спортивное положение сборной Франции остается комфортным. После двух туров команда набрала шесть очков и единолично возглавляет группу I.

В стартовых матчах турнира французы одержали две победы, а в матче с Норвегией определится итоговое распределение мест в группе перед началом стадии плей-офф.

Ожидается, что Дешам вернется в расположение команды после завершения церемонии прощания.

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