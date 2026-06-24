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Головна ЧС-2026 Дешам екстренно покинув розташування збірної Франції на ЧС-2026

Дешам екстренно покинув розташування збірної Франції на ЧС-2026

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Дата публікації: 24 червня 2026 01:55
У Дідьє Дешама померла мати — тренер залишив збірну Франції на ЧС-2026
Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам тимчасово залишив розташування команди під час чемпіонату світу-2026. Причиною стала смерть його матері.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Федерацію футболу Франції.

Дидье Дешам
Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Дешам повернувся до Франції

Наразі відомо, що 56-річний фахівець залишив США, де базується французька збірна під час мундіалю, аби бути поруч із родиною та взяти участь у похороні.

Через сімейні обставини Дешам не зможе бути присутнім на тренерській лаві під час заключного матчу групового етапу проти Норвегії, який відбудеться 26 червня.

За погодженням із президентом Федерації футболу Франції Філіпом Діалло керівництво командою тимчасово перейшло до багаторічного помічника головного тренера Гі Стефана.

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Французи вже гарантували собі плейоф

У заяві федерації зазначено, що звістка про смерть матері Дешама стала важким ударом для всієї французької делегації. Футболісти та представники штабу висловили підтримку наставнику.

Попри зміни на тренерському містку, спортивне становище збірної Франції залишається комфортним. Після двох турів команда набрала шість очок і одноосібно очолює групу I.

У стартових матчах турніру французи здобули дві перемоги, а в матчі з Норвегією визначать підсумковий розподіл місць у квартеті перед початком стадії плейоф.

Очікується, що Дешам повернеться до розташування команди після завершення церемонії прощання.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заяву Майкла Оуена щодо Кріштіану Роналду, якого останнім часом часто критикують через вік та роль у збірній Португалії.

Також Новини.LIVE писав про фанатку з Колумбії, яка несподівано здобула популярність під час чемпіонату світу. Уболівальниця опинилася в центрі уваги після публікацій в соцмережах.

Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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