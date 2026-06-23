Колумбійська блогерка стала зіркою трибун на ЧС-2026

Евелі Карденас. Фото: instagram.com/lyacardenassc

Колумбійська блогерка Евелі Карденас опинилася в центрі уваги під час чемпіонату світу-2026. Після матчу збірної Колумбії в Мехіко її фотографії та відео зі стадіону швидко поширилися в соціальних мережах.

Про миттєву популярність блогерки повідомив портал Новини.LIVE.

Карденас підтримувала національну команду Колумбії на легендарному стадіоні "Ацтека", де вони стартували перемогою над Узбекистаном з рахунком 3:1.

Евелі Карденас на стадіоні "Ацтека". Фото: instagram.com/lyacardenassc

Фото з трибун стали вірусними

Публікації Евелі Карденас швидко набрали велику кількість переглядів і реакцій. Футбольні спільноти та спортивні сторінки почали активно поширювати її контент, а в коментарях користувачі називали колумбійку однією з найяскравіших уболівальниць нинішнього мундіалю.

Особливу увагу привернули кадри, на яких блогерка позувала з прапором Колумбії на трибунах стадіону. Після цього її сторінки отримали хороший приріст активності.

Читайте також:

Евелі Карденас з прапором Колумбії. Фото: instagram.com/lyacardenassc

На матчі Карденас з'явилася в білому топі та світлих джинсах, доповнивши образ невеликою рожевою сумкою. Блогерка привернула увагу вболівальників яскравою зовнішністю, широкою усмішкою та ефектним образом. Особливу увагу користувачі звернули на її відверте вбрання, що підкреслювало фігуру колумбійки.

Попереду нові матчі Колумбії

Збірна Колумбії успішно розпочала виступ на чемпіонаті світу та зробила важливий крок у боротьбі за вихід до плейоф. У наступному турі команда зіграє проти ДР Конго.

Також на колумбійців очікує один із найочікуваніших матчів групового етапу — поєдинок проти збірної Португалії на чолі з Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомив, що Джорджина Родрігес вплинула на скандал з Кріштіану Роналду у збірній Португалії під час чемпіонату світу.

Раніше Новини.LIVE писав про реакцію Артема Мілевського на ставлення білорусів до військових дій в Україні.