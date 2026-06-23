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Главная ЧМ-2026 Самой красивой болельщицей ЧМ-2026 оказалась колумбийка

Самой красивой болельщицей ЧМ-2026 оказалась колумбийка

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 09:59
Колумбийская блогерша стала звездой трибун на ЧМ-2026
Эвели Карденас. Фото: instagram.com/lyacardenassc

Колумбийская блогерша Эвели Карденас оказалась в центре внимания во время чемпионата мира-2026. После матча сборной Колумбии в Мехико её фотографии и видео со стадиона быстро распространились в социальных сетях.

О мгновенной популярности блогерши сообщил портал Новини.LIVE.

Карденас болела за национальную сборную Колумбии на легендарном стадионе "Ацтека", где команда начала турнир с победы над Узбекистаном со счетом 3:1.

Эвели Карденас
Эвели Карденас на стадионе "Ацтека". Фото: instagram.com/lyacardenassc

Фото с трибун стали вирусными

Публикации Эвели Карденас быстро набрали большое количество просмотров и реакций. Футбольные сообщества и спортивные страницы начали активно распространять ее контент, а в комментариях пользователи называли колумбийку одной из самых ярких болельщиц нынешнего чемпионата мира.

Особое внимание привлекли кадры, на которых блогер позировала с флагом Колумбии на трибунах стадиона. После этого ее страницы получили значительный прирост активности.

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Эвели Карденас
Эвели Карденас с флагом Колумбии. Фото: instagram.com/lyacardenassc

На матче Карденас появилась в белом топе и светлых джинсах, дополнив образ небольшой розовой сумкой. Блогерша привлекла внимание болельщиков яркой внешностью, широкой улыбкой и эффектным образом. Особое внимание пользователи обратили на её откровенный наряд, подчеркивавший фигуру колумбийки.

Впереди новые матчи Колумбии

Сборная Колумбии успешно начала выступление на чемпионате мира и сделала важный шаг в борьбе за выход в плей-офф. В следующем туре команда сыграет против ДР Конго.

Также колумбийцев ждет один из самых ожидаемых матчей группового этапа — поединок против сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду.

Напомним, Новини.LIVE сообщил, что Джорджина Родригес оказала влияние на скандал с Криштиану Роналду в сборной Португалии во время чемпионата мира.

Ранее Новини.LIVE писал о реакции Артема Милевского на отношение белорусов к военным действиям в Украине.

Колумбия ЧМ-2026 по футболу жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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