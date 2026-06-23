Колумбийская блогерша стала звездой трибун на ЧМ-2026

Самой красивой болельщицей ЧМ-2026 оказалась колумбийка
Колумбийская блогерша Эвели Карденас оказалась в центре внимания во время чемпионата мира-2026. После матча сборной Колумбии в Мехико её фотографии и видео со стадиона быстро распространились в социальных сетях.
О мгновенной популярности блогерши сообщил портал Новини.LIVE.
Карденас болела за национальную сборную Колумбии на легендарном стадионе "Ацтека", где команда начала турнир с победы над Узбекистаном со счетом 3:1.
Фото с трибун стали вирусными
Публикации Эвели Карденас быстро набрали большое количество просмотров и реакций. Футбольные сообщества и спортивные страницы начали активно распространять ее контент, а в комментариях пользователи называли колумбийку одной из самых ярких болельщиц нынешнего чемпионата мира.
Особое внимание привлекли кадры, на которых блогер позировала с флагом Колумбии на трибунах стадиона. После этого ее страницы получили значительный прирост активности.
На матче Карденас появилась в белом топе и светлых джинсах, дополнив образ небольшой розовой сумкой. Блогерша привлекла внимание болельщиков яркой внешностью, широкой улыбкой и эффектным образом. Особое внимание пользователи обратили на её откровенный наряд, подчеркивавший фигуру колумбийки.
Впереди новые матчи Колумбии
Сборная Колумбии успешно начала выступление на чемпионате мира и сделала важный шаг в борьбе за выход в плей-офф. В следующем туре команда сыграет против ДР Конго.
Также колумбийцев ждет один из самых ожидаемых матчей группового этапа — поединок против сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду.
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