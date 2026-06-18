Найкрасивіша фанатка ЧС-2022 через 4 роки знову запалила на матчі Хорватії

Івана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Хорватська модель Івана Кнолль знову стала однією з найпомітніших гостей чемпіонату світу з футболу. Відома вболівальниця підтримала збірну Хорватії у стартовому матчі турніру проти Англії.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі дівчини.

Івана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Кнолль повернулася на чемпіонат світу

Під час поєдинку групи L Івана Кнолль з'явилася на трибунах у традиційних для себе кольорах збірної Хорватії. Модель охоче спілкувалася з уболівальниками та фотографувалася з фанатами, які впізнавали її ще до стартового свистка.

Зазначимо, що світову популярність Кнолль здобула під час чемпіонату світу-2022 у Катарі. Тоді її називали найсексуальнішою уболівальницею турніру.

Обіцянка у разі тріумфу Хорватії

Напередодні чемпіонату світу Івана нагадала про свою гучну заяву, зроблену ще наприкінці 2025 року. Модель пообіцяла особливим чином відсвяткувати перемогу збірної Хорватії на мундіалі, якщо команді вдасться завоювати трофей.

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Втім, старт турніру для хорватів виявився невдалим. Команда поступилася Англії з рахунком 2:4, хоча двічі зуміла зрівняти рахунок у першому таймі.

У наступному турі збірна Хорватії зіграє проти Панами та спробує покращити свої шанси на вихід до плейоф.

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