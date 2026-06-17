Мбаппе приписують роман із зіркою Еліти Естер Експосіто: фото

Естер Експосіто. Фото: instagram.com/ester_exposito

Поки збірна Франції грає на чемпіонаті світу-2026, увага вболівальників прикута не лише до виступів Кіліана Мбаппе на полі. Останніми місяцями форварда активно пов'язують із відомою іспанською акторкою Естер Експосіто.

Про роман Мбаппе повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на іспанські ЗМІ.

Естер Експосіто. Фото: instagram.com/ester_exposito

Хто така Естер Експосіто

Іспанська акторка, якій наразі 26 років, стала відомою після ролі Карли Росон Калеруеги в популярному іспанському серіалі "Еліта". Після успіху проєкту акторка перетворилася на одну з найвпізнаваніших молодих зірок Іспанії та здобула мільйони прихильників.

Експосіто також успішно працює у модельному бізнесі. Вона співпрацювала з провідними світовими брендами та регулярно з'являється на престижних світських заходах і кінофестивалях.

Естер Експосіто. Фото: instagram.com/ester_exposito

Чутки про роман із Мбаппе

Чутки про можливі стосунки між футболістом і акторкою почали активно поширюватися навесні 2026 року. Папараці неодноразово помічали Мбаппе та Експосіто в одних і тих самих закладах у Парижі та Мадриді.

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Пізніше французькі та іспанські таблоїди почали повідомляти про можливий роман знаменитостей. Водночас ні сам футболіст, ні акторка публічно не підтверджували інформацію про свої стосунки.

Додатковий резонанс викликали фотографії з Ібіци, на яких Мбаппе та Експосіто відпочивали на яхті. Через це в соцмережах навіть з'явилися чутки, що нападник нібито залишив розташування збірної Франції заради зустрічі з дівчиною.

Згодом з'ясувалося, що ці кадри були зроблені значно раніше — під час відпустки футболіста.

Ще один інформаційний сплеск стався навесні, коли Мбаппе проходив відновлення після травми. Тоді француза та Експосіто сфотографували разом на Сардинії.

Попри велику кількість чуток, офіційного підтвердження роману між Мбаппе та Експосіто наразі немає.

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