Мбаппе оформив дубль і приніс Франції перемогу над Сенегалом на ЧС-2026

Збірна Франції в матчі з Сенегалом. Фото: Reuters

Збірна Франції успішно стартувала на чемпіонаті світу-2026, обігравши Сенегал у матчі першого туру групи I. Головним героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль у другому таймі.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Сенегал ледь не шокував фаворита

Попри статус аутсайдера, збірна Сенегалу створила чимало проблем французам ще до перерви. Найкращий момент у першому таймі мав Ніколас Джексон, який на 25-й хвилині втік у контратаку та влучив у стійку воріт Майка Меньяна.

Команда Дідьє Дешама більше володіла м'ячем, однак довго не могла знайти шлях до воріт Едуара Менді. На перерву суперники пішли без забитих м'ячів.

Мбаппе та Барколя вирішили долю матчу

Після перерви Франція додала в швидкості та почала створювати небезпечні моменти. На 66-й хвилині Кіліан Мбаппе відкрив рахунок після передачі Мікаеля Олісе, забивши свій 57-й гол за збірну Франції.

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Другий м'яч французи забили на 82-й хвилині. Адрієн Рабьо розігнав контратаку та вивів Бредлі Барколя віч-на-віч із воротарем, а форвард "ПСЖ" холоднокровно переграв Менді.

Здавалося, що доля зустрічі вже вирішена, проте Сенегал не здався. На 90+5-й хвилині Шейх Мбає скоротив відставання в рахунку та повернув інтригу.

Втім, уже в наступній атаці Франція поставила крапку. Мбаппе отримав м'яч перед штрафним майданчиком і потужним ударом у верхній кут оформив дубль, встановивши остаточний рахунок матчу та свої рекорди.

Франція — Сенегал — 3:1

Голи: Мбаппе, 66, 90+6, Баркола, 82 — Мбає, 90+5.

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