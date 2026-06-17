Мбаппе повторив два рекорди Франції та наблизився до Клозе за голами на ЧС

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує переписувати футбольну історію. Гол у матчі чемпіонату світу-2026 проти Сенегалу дозволив форварду одночасно повторити два визначні досягнення.

Про рекорди Мбаппе повідомив портал Новини.LIVE.

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе наздогнав Мессі на чемпіонатах світу

Забитий м'яч став для француза 13-м у фінальних частинах чемпіонатів світу. Для цього Мбаппе знадобилося лише 15 матчів.

За кількістю голів на мундіалях він зрівнявся з Ліонелем Мессі, який також має 13 результативних ударів, але провів на світових першостях 26 поєдинків.

Попереду француза залишаються лише кілька легендарних бомбардирів. Рекорд належить Мірославу Клозе, який забив 16 голів у 24 матчах за збірну Німеччини. Другим у списку є бразилець Роналдо з 15 м'ячами, а третє місце посідає Герд Мюллер із 14 голами.

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У разі результативної гри на нинішньому чемпіонаті світу Мбаппе має хороші шанси стати найкращим бомбардиром в історії турніру.

Повторив рекорд Жиру за збірну Франції

Гол у ворота Сенегалу став для форварда також 57-м у футболці національної команди.

Таким чином Мбаппе повторив рекорд Олів'є Жиру та став співвласником звання найкращого бомбардира в історії збірної Франції.

Примітно, що Жиру забив свої 57 м'ячів у 137 матчах за національну команду, тоді як Мбаппе досяг цієї позначки лише за 99 поєдинків.

У наступному турі групового етапу Франція зустрінеться зі збірною Іраку. Саме в цьому матчі Мбаппе може одноосібно очолити список найкращих бомбардирів в історії французької національної команди та ще ближче підібратися до рекорду Клозе на чемпіонатах світу.

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