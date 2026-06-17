Мбаппе повторил два рекорда Франции и приблизился к Клозе по количеству голов на ЧМ

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает переписывать футбольную историю. Гол в матче чемпионата мира-2026 против Сенегала позволил форварду одновременно повторить два выдающихся достижения.

О рекордах Мбаппе сообщил портал Новини.LIVE.

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе догнал Месси на чемпионатах мира

Забитый мяч стал для француза 13-м в финальных частях чемпионатов мира. Для этого Мбаппе понадобилось всего 15 матчей.

По количеству голов на чемпионатах мира он сравнялся с Лионелем Месси, у которого также 13 результативных ударов, но который провел на мировых первенствах 26 матчей.

Впереди француза остаются лишь несколько легендарных бомбардиров. Рекорд принадлежит Мирославу Клозе, который забил 16 голов в 24 матчах за сборную Германии. Вторым в списке идет бразилец Роналдо с 15 мячами, а третье место занимает Герд Мюллер с 14 голами.

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В случае результативной игры на нынешнем чемпионате мира у Мбаппе есть хорошие шансы стать лучшим бомбардиром в истории турнира.

Повторил рекорд Жиру за сборную Франции

Гол в ворота Сенегала стал для нападающего также 57-м в футболке национальной команды.

Таким образом, Мбаппе повторил рекорд Оливье Жиру и стал сообладателем звания лучшего бомбардира в истории сборной Франции.

Примечательно, что Жиру забил свои 57 мячей в 137 матчах за национальную команду, тогда как Мбаппе достиг этой отметки всего за 99 матчей.

В следующем туре группового этапа Франция встретится со сборной Ирака. Именно в этом матче Мбаппе может единолично возглавить список лучших бомбардиров в истории французской национальной команды и ещё ближе подобраться к рекорду Клозе на чемпионатах мира.

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