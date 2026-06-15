Мбаппе відповів на питання про президентство у Франції

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про можливу політичну кар'єру після того, коли повісить бутси на цвях. Французький форвард запевнив, що не планує претендувати на посаду президента країни.

Про президентство Мбаппе розповів Le Parisien, повідомляє портал Новини.LIVE.

Кіліан Мбаппе та Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Чи буде Мбаппе президентом

Під час спілкування з журналістами 27-річний футболіст відповів на запитання щодо свого майбутнього поза межами спорту. Мбаппе з усмішкою відреагував на припущення про можливу участь у президентських виборах.

"Ні, ви не хвилюйтеся, я не думаю бути президентом Республіки. Всі мені це кажуть, я знаю, що чимало людей мені це кажуть, але це не входить у мої плани. Мене і так сильно ненавидять", — сказав Мбаппе.

Форвард давно є однією з найвпливовіших публічних осіб Франції і вже не одноразово був на аудієнції у президента Франції Еммануеля Макрона.

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Особливо активну позицію Мбаппе демонстрував під час останніх парламентських виборів у Франції. Тоді футболіст відкрито закликав співвітчизників не підтримувати ультраправі політичні сили, зокрема партію "Національне об'єднання".

Через свою позицію капітан збірної Франції зіткнувся з хвилею критики та негативних коментарів у соціальних мережах.

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