Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Мбаппе розповів про амбіції стати президентом Франції

Мбаппе розповів про амбіції стати президентом Франції

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 00:26
Мбаппе відповів на питання про президентство у Франції
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про можливу політичну кар'єру після того, коли повісить бутси на цвях. Французький форвард запевнив, що не планує претендувати на посаду президента країни.

Про президентство Мбаппе розповів Le Parisien, повідомляє портал Новини.LIVE.

Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон
Кіліан Мбаппе та Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Чи буде Мбаппе президентом

Під час спілкування з журналістами 27-річний футболіст відповів на запитання щодо свого майбутнього поза межами спорту. Мбаппе з усмішкою відреагував на припущення про можливу участь у президентських виборах.

"Ні, ви не хвилюйтеся, я не думаю бути президентом Республіки. Всі мені це кажуть, я знаю, що чимало людей мені це кажуть, але це не входить у мої плани. Мене і так сильно ненавидять", — сказав Мбаппе.

Форвард давно є однією з найвпливовіших публічних осіб Франції і вже не одноразово був на аудієнції у президента Франції Еммануеля Макрона

Читайте також:

Особливо активну позицію Мбаппе демонстрував під час останніх парламентських виборів у Франції. Тоді футболіст відкрито закликав співвітчизників не підтримувати ультраправі політичні сили, зокрема партію "Національне об'єднання".

Через свою позицію капітан збірної Франції зіткнувся з хвилею критики та негативних коментарів у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про застереження Хуана Себастьяна Верона на адресу збірної Аргентини перед матчами чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE писав, що постать Кріштіану Роналду стала однією з найпопулярніших тем серед уболівальників на мундіалі.

 

Франція Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації