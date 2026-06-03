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Головна ЧС-2026 Збірна Франції перед вильотом на ЧС-2026 прийняла президента Макрона

Збірна Франції перед вильотом на ЧС-2026 прийняла президента Макрона

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 18:19
Збірна Франції перед вильотом на ЧС-2026 прийняла президента Макрона
Кіліан Мбаппе, тренер Дідьє Дешам і президент Емманюель Макрон. Фото: Reuters/Thomas Padilla

Напередодні чемпіонату світу-2026 футболісти і тренерський штаб збірної Франції прийняли у себе главу держави та його дружину. Емманюель і Бріджит Макрон відвідали базу "триколірних" у Клерфонтені. Учасники події з посмішками позували фотографам.

Президент Франції окремо поговорив із капітаном збірної, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Президент Емманюель Макрон є захопленим футбольним уболівальником. Лише кілька днів тому він прийняв гравців "ПСЖ", які перемогли "Арсенал" у фіналі Ліги чемпіонів. Цього разу глава держави став гостем національної команди, яка готується до Мундіалю.

Эмманюэль Макрон
Емманюель Макрон із гравцями збірної Франції. Фото: скриншот Reuters

Бесіда з Мбаппе і рукостискання з Дешамом

Макрон прибув на базу "триколірних" не поодинці, а разом із дружиною Бріджит. Президентське подружжя поспілкувалося з більшістю гравців збірної Франції, після чого у глави держави відбулася окрема коротка бесіда з Кіліаном Мбаппе. Обидва посміхалися під час розмови, деталі якої залишилися невідомими.

Емманюель Макрон сфотографувався разом із делегацією збірної Франції, якій незабаром належить від'їзд до США на Кубок Світу. Перед прощанням з командою він потиснув руку головному тренеру Дідьє Дешаму, для якого цей турнір стане останнім на чолі національної команди.

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На Мундіалі "триколірні" в рамках групового етапу протистоятимуть Сенегалу, Іраку та Норвегії.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про несподівану заяву головного тренера збірної Аргентини щодо участі Ліонеля Мессі на ЧС-2026.

Також Новини.LIVE назвали причину, через яку лідер збірної Ірану Сердар Азмун не потрапив до заявки на Кубок Світу.

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Емманюель Макрон Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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