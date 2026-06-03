Збірна Франції перед вильотом на ЧС-2026 прийняла президента Макрона

Кіліан Мбаппе, тренер Дідьє Дешам і президент Емманюель Макрон. Фото: Reuters/Thomas Padilla

Напередодні чемпіонату світу-2026 футболісти і тренерський штаб збірної Франції прийняли у себе главу держави та його дружину. Емманюель і Бріджит Макрон відвідали базу "триколірних" у Клерфонтені. Учасники події з посмішками позували фотографам.

Президент Франції окремо поговорив із капітаном збірної, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Президент Емманюель Макрон є захопленим футбольним уболівальником. Лише кілька днів тому він прийняв гравців "ПСЖ", які перемогли "Арсенал" у фіналі Ліги чемпіонів. Цього разу глава держави став гостем національної команди, яка готується до Мундіалю.

Емманюель Макрон із гравцями збірної Франції. Фото: скриншот Reuters

Бесіда з Мбаппе і рукостискання з Дешамом

Макрон прибув на базу "триколірних" не поодинці, а разом із дружиною Бріджит. Президентське подружжя поспілкувалося з більшістю гравців збірної Франції, після чого у глави держави відбулася окрема коротка бесіда з Кіліаном Мбаппе. Обидва посміхалися під час розмови, деталі якої залишилися невідомими.

Емманюель Макрон сфотографувався разом із делегацією збірної Франції, якій незабаром належить від'їзд до США на Кубок Світу. Перед прощанням з командою він потиснув руку головному тренеру Дідьє Дешаму, для якого цей турнір стане останнім на чолі національної команди.

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