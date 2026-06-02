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Головна ЧС-2026 Лідера збірної Ірану не взяли на ЧС через нелояльність до уряду

Лідера збірної Ірану не взяли на ЧС через нелояльність до уряду

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 20:46
Лідера збірної Ірану не взяли на ЧС через нелояльність до уряду
Сердар Азмун. Фото: Reuters

Збірна Ірану з футболу оголосила остаточний склад на чемпіонат світу-2026 без одного зі своїх найвідоміших футболістів. Форвард Сердар Азмун не потрапив до заявки команди, що викликало широкий резонанс серед уболівальників.

Про непотрапляння Азмуна повідомив портал Новини.LIVE.

Заявка Ірану викликала питання

Головний тренер збірної Ірану Амір Галеної не включив 31-річного нападника до списку футболістів, які поїдуть на мундіаль у США, Канаді та Мексиці.

Рішення стало несподіваним, оскільки Азмун залишається одним із найрезультативніших гравців в історії національної команди. На його рахунку 57 голів у 91 матчі за збірну Ірану.

Наразі форвард виступає за "Шабаб Аль-Ахлі" з ОАЕ та провів успішний сезон на клубному рівні.

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За даними низки міжнародних ЗМІ, причиною відсутності футболіста у заявці можуть бути не спортивні чинники. Повідомляється, що влада Ірану була незадоволена активністю Азмуна в соціальних мережах та його окремими публічними висловлюваннями.

Також повідомляється, що навіть прохання окремих високопосадовців повернути форварда до складу не вплинули на рішення тренерського штабу. Водночас офіційного пояснення від Федерації футболу Ірану щодо невиклику нападника наразі немає.

Азмун раніше грав у Росії, Німеччині та Італії.

На чемпіонаті світу-2026 збірна Ірану зіграє в одній групі з Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією. Відсутність одного з найкращих бомбардирів в історії команди може суттєво вплинути на атакувальний потенціал іранців на турнірі.

Сердар Азмун — 31-річний нападник збірної Ірану та клубу "Шабаб Аль-Ахлі". За національну команду провів 91 матч і забив 57 голів. Раніше виступав за "Рубін", "Ростов", "Зеніт", "Баєр" та "Рому".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Кличко високо оцінив можливості Агіта Кабаєла та назвав його одним із найскладніших суперників серед сучасних надважковаговиків. Колишній чемпіон світу звернув увагу на витривалість німця, його пресинг та здатність нав’язувати суперникам незручний темп бою.

Також Новини.LIVE писав, що Ілля Забарний може знову опинитися в англійській Прем'єр-лізі вже після завершення наступного сезону. Український захисник залишається в полі зору кількох топклубів, які продовжують стежити за його виступами.

Іран Збірна Ірану з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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