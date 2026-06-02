Главная ЧМ-2026 Лидера сборной Ирана не взяли на ЧМ из-за нелояльности к правительству

Дата публикации 2 июня 2026 20:46
Сердар Азмун. Фото: Reuters

Сборная Ирана по футболу объявила окончательный состав на чемпионат мира-2026 без одного из своих самых известных футболистов. Форвард Сердар Азмун не попал в заявку команды, что вызвало широкий резонанс среди болельщиков.

О непопадании Азмуна сообщил портал Новини.LIVE.

Заявка Ирана вызвала вопросы

Главный тренер сборной Ирана Амир Галени не включил 31-летнего нападающего в список футболистов, которые поедут на мундиаль в США, Канаде и Мексике.

Решение стало неожиданным, поскольку Азмун остается одним из самых результативных игроков в истории национальной команды. На его счету 57 голов в 91 матче за сборную Ирана.

Сейчас форвард выступает за "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ и провел успешный сезон на клубном уровне.

По данным ряда международных СМИ, причиной отсутствия футболиста в заявке могут быть не спортивные факторы. Сообщается, что власти Ирана были недовольны активностью Азмуна в социальных сетях и его отдельными публичными высказываниями.

Также сообщается, что даже просьбы отдельных чиновников вернуть форварда в состав не повлияли на решение тренерского штаба. В то же время официального объяснения от Федерации футбола Ирана относительно невызова нападающего пока нет.

Азмун ранее играл в России, Германии и Италии.

На чемпионате мира-2026 сборная Ирана сыграет в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Отсутствие одного из лучших бомбардиров в истории команды может существенно повлиять на атакующий потенциал иранцев на турнире.

Сердар Азмун — 31-летний нападающий сборной Ирана и клуба "Шабаб Аль-Ахли". За национальную команду провел 91 матч и забил 57 голов. Ранее выступал за "Рубин", "Ростов", "Зенит", "Байер" и "Рому".

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
