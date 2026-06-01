Суперкомп'ютер визначив фаворита Кубка Світу з футболу

Лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Heiko Becker

Збірна Іспанії має найвищі шанси на перемогу на чемпіонаті світу-2026 за версією аналітичної компанії Opta. Після серії комп'ютерних симуляцій саме чинні чемпіони Європи опинилися на першому місці серед претендентів на титул. Імовірність успіху іспанської команди оцінено в 16,1 відсотка.

Турнір пройде влітку наступного року в США, Канаді та Мексиці, нагадують Новини.LIVE із посиланням на Opta.

Слідом за збірною Іспанії друге місце в рейтингу посіла збірна Франції, яка останніми роками стабільно добирається до вирішальних стадій найбільших турнірів. Шанси французів на підсумкову перемогу склали 13 відсотків. Замикає першу трійку Англія з показником 11,2 відсотка, а слідом розташувалася Аргентина, яка виграла попередній чемпіонат світу в Катарі.

Кріштіану Роналду зіграє на своєму останньому Кубку Світу. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Хто ще претендує на титул

До списку головних фаворитів Мундіалю також увійшли Португалія, Бразилія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Бельгія. Особливо помітною виглядає присутність норвежців, які останніми роками домоглися серйозного прогресу завдяки поколінню гравців на чолі з Ерлінгом Холанном і Мартіном Едегором. При цьому розрив між першою четвіркою та іншими збірними виявився досить істотним.

Фаворити Кубка Світу. Фото: скриншот Opta

Аналітики провели десять тисяч симуляцій майбутнього турніру, щоб визначити ймовірного чемпіона. Згідно з результатами дослідження, відразу кілька учасників чемпіонату світу практично не мають шансів на підсумковий успіх. До їх числа увійшли Кюрасао, Катар, Кабо-Верде, Гаїті та Конго.

