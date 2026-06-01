Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Хто завоює Кубок Світу-2026 з футболу: версія суперкомп'ютера

Хто завоює Кубок Світу-2026 з футболу: версія суперкомп'ютера

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 17:18
Суперкомп'ютер визначив фаворита Кубка Світу з футболу
Лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Heiko Becker

Збірна Іспанії має найвищі шанси на перемогу на чемпіонаті світу-2026 за версією аналітичної компанії Opta. Після серії комп'ютерних симуляцій саме чинні чемпіони Європи опинилися на першому місці серед претендентів на титул. Імовірність успіху іспанської команди оцінено в 16,1 відсотка.

Турнір пройде влітку наступного року в США, Канаді та Мексиці, нагадують Новини.LIVE із посиланням на Opta.

Слідом за збірною Іспанії друге місце в рейтингу посіла збірна Франції, яка останніми роками стабільно добирається до вирішальних стадій найбільших турнірів. Шанси французів на підсумкову перемогу склали 13 відсотків. Замикає першу трійку Англія з показником 11,2 відсотка, а слідом розташувалася Аргентина, яка виграла попередній чемпіонат світу в Катарі.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду зіграє на своєму останньому Кубку Світу. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Хто ще претендує на титул

До списку головних фаворитів Мундіалю також увійшли Португалія, Бразилія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Бельгія. Особливо помітною виглядає присутність норвежців, які останніми роками домоглися серйозного прогресу завдяки поколінню гравців на чолі з Ерлінгом Холанном і Мартіном Едегором. При цьому розрив між першою четвіркою та іншими збірними виявився досить істотним.

Фавориты Кубка Мира
Фаворити Кубка Світу. Фото: скриншот Opta

Аналітики провели десять тисяч симуляцій майбутнього турніру, щоб визначити ймовірного чемпіона. Згідно з результатами дослідження, відразу кілька учасників чемпіонату світу практично не мають шансів на підсумковий успіх. До їх числа увійшли Кюрасао, Катар, Кабо-Верде, Гаїті та Конго.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Володимир Кличко вважає Агіта Кабайєла небезпечним суперником для Олександра Усика.

Також нагадуємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вже у вівторок зіграє в 1/4 "Ролан Гаррос" проти співвітчизниці Марти Костюк.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації