Суперкомпьютер определил фаворита Кубка Мира по футболу

Лидер сборной Испании Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Heiko Becker

Сборная Испании имеет самые высокие шансы на победу на чемпионате мира-2026 по версии аналитической компании Opta. После серии компьютерных симуляций именно действующие чемпионы Европы оказались на первом месте среди претендентов на титул. Вероятность успеха испанской команды оценена в 16,1 процента.

Турнир пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексике, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на Opta.

Вслед за сборной Испании второе место в рейтинге заняла сборная Франции, которая в последние годы стабильно добирается до решающих стадий крупнейших турниров. Шансы французов на итоговую победу составили 13 процентов. Замыкает первую тройку Англия с показателем 11,2 процента, а следом расположилась Аргентина, выигравшая предыдущий чемпионат мира в Катаре.

Криштиану Роналду сыграет на своем последнем Кубке Мира. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Кто еще претендует на титул

В список главных фаворитов Мундиаля также вошли Португалия, Бразилия, Германия, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Особенно заметным выглядит присутствие норвежцев, которые в последние годы добились серьезного прогресса благодаря поколению игроков во главе с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором. При этом разрыв между первой четверкой и остальными сборными оказался довольно существенным.

Фавориты Кубка Мира. Фото: скриншот Opta

Аналитики провели десять тысяч симуляций будущего турнира, чтобы определить вероятного чемпиона. Согласно результатам исследования, сразу несколько участников чемпионата мира практически не имеют шансов на итоговый успех. В их число вошли Кюрасао, Катар, Кабо-Верде, Гаити и Конго.

