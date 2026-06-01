Суперкомпьютер определил фаворита Кубка Мира по футболу

Кто завоюет Кубок Мира-2026 по футболу: версия суперкомпьютера
Сборная Испании имеет самые высокие шансы на победу на чемпионате мира-2026 по версии аналитической компании Opta. После серии компьютерных симуляций именно действующие чемпионы Европы оказались на первом месте среди претендентов на титул. Вероятность успеха испанской команды оценена в 16,1 процента.
Турнир пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексике, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на Opta.
Вслед за сборной Испании второе место в рейтинге заняла сборная Франции, которая в последние годы стабильно добирается до решающих стадий крупнейших турниров. Шансы французов на итоговую победу составили 13 процентов. Замыкает первую тройку Англия с показателем 11,2 процента, а следом расположилась Аргентина, выигравшая предыдущий чемпионат мира в Катаре.
Кто еще претендует на титул
В список главных фаворитов Мундиаля также вошли Португалия, Бразилия, Германия, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Особенно заметным выглядит присутствие норвежцев, которые в последние годы добились серьезного прогресса благодаря поколению игроков во главе с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором. При этом разрыв между первой четверкой и остальными сборными оказался довольно существенным.
Аналитики провели десять тысяч симуляций будущего турнира, чтобы определить вероятного чемпиона. Согласно результатам исследования, сразу несколько участников чемпионата мира практически не имеют шансов на итоговый успех. В их число вошли Кюрасао, Катар, Кабо-Верде, Гаити и Конго.
