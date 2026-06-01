Месси не сыграет за Аргентину против Гондураса из-за травмы

Лионель Месси с Кубком Мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Мышечное повреждение помешает Лионелю Месси сыграть в ближайшем матче. Накануне ЧМ-2026 сборная Аргнетины проведет поединок с Гондурасом. Это противостояние будет товарищеским.

Здоровьем лидера команды решили не рисковать, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Гастона Эдула.

Футболист "Интера" из Майами Лионель Месси получил травму в конце сезона. Главный тренер сборной Аргентины хочет поберечь 38-летнего футболиста накануне Кубка Мира. Ветеран не выйдет на поле в игре с Гондурасом, которая состоится в воскресенье, 7 июня.

Лионель Месси в составе "Интера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Месси на чемпионатах мира

Ожидается, что возрастной футболист сможет сыграть во всех матчах сборной Аргентины на групповой стадии ЧМ-2026. "Альбиселесте" будут противостоять Алжиру (17 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (28 июня). В сезоне 2025/26 Месси сыграл за "Интер" 34 матча, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Атакующий полузащитник Лионель Месси является абсолютным рекордсменом в составе сборной Аргентины. Он сыграл за национальную команду больше всего матчей на чемпионатах мира (в том числе в роли капитана), забил больше всего голов. Четыре года назад он не только помог "альбиселесте" завоевать Кубок Мира, но и стал лучшим футболистом турнира, после чего завоевал "Золотой мяч". На ЧМ-2022 Месси пять раз становился "Лучшим игроком матча", что является абсолютным рекордом мундиалей.

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, где может продолжить карьеру защитник сборной Украины Александр Зинченко.

Также Новини.LIVE сообщали, когда состоится очной противостояние Элины Свитолиной и Марты Костюк на "Ролан Гаррос".