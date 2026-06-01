Месси не сыграет за Аргентину против Гондураса из-за травмы

Месси из-за травмы пропустит следующий матч сборной Аргентины
Мышечное повреждение помешает Лионелю Месси сыграть в ближайшем матче. Накануне ЧМ-2026 сборная Аргнетины проведет поединок с Гондурасом. Это противостояние будет товарищеским.
Здоровьем лидера команды решили не рисковать, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Гастона Эдула.
Футболист "Интера" из Майами Лионель Месси получил травму в конце сезона. Главный тренер сборной Аргентины хочет поберечь 38-летнего футболиста накануне Кубка Мира. Ветеран не выйдет на поле в игре с Гондурасом, которая состоится в воскресенье, 7 июня.
Месси на чемпионатах мира
Ожидается, что возрастной футболист сможет сыграть во всех матчах сборной Аргентины на групповой стадии ЧМ-2026. "Альбиселесте" будут противостоять Алжиру (17 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (28 июня). В сезоне 2025/26 Месси сыграл за "Интер" 34 матча, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.
Атакующий полузащитник Лионель Месси является абсолютным рекордсменом в составе сборной Аргентины. Он сыграл за национальную команду больше всего матчей на чемпионатах мира (в том числе в роли капитана), забил больше всего голов. Четыре года назад он не только помог "альбиселесте" завоевать Кубок Мира, но и стал лучшим футболистом турнира, после чего завоевал "Золотой мяч". На ЧМ-2022 Месси пять раз становился "Лучшим игроком матча", что является абсолютным рекордом мундиалей.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали, где может продолжить карьеру защитник сборной Украины Александр Зинченко.
Также Новини.LIVE сообщали, когда состоится очной противостояние Элины Свитолиной и Марты Костюк на "Ролан Гаррос".