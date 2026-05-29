Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Месси официально едет на свой шестой чемпионат мира

Месси официально едет на свой шестой чемпионат мира

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 11:13
Месси установит уникальный рекорд чемпионатов мира
Лионель Месси. Фото: Reuters

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси попал в заявку на чемпионат мира-2026. Для легендарного футболиста этот мундиаль станет уже шестым в карьере.

О заявке сборной Аргентины сообщил портал Новини.LIVE.

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Reuters

Месси установит уникальное достижение на ЧМ-2026

Форвард, которому сейчас 38 лет, продолжит свою уникальную серию выступлений мундиалях. Ранее Месси участвовал в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Таким образом Месси станет одним из немногих футболистов в истории, которые сыграли на шести мундиалях.

Самым успешным для Месси стал чемпионат мира-2022 в Катаре. Тогда аргентинская сборная дошла до финала и в драматическом матче победила Францию в серии послематчевых пенальти.

Читайте также:

Тот титул стал для Месси первым чемпионством мира и одним из важнейших достижений в его карьере.

На ЧМ-2026 сборная Аргентины приедет в статусе действующего чемпиона мира. На групповом этапе команда сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.

Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории чемпионат мира пройдет с участием 48 сборных.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал о позиции "Сантоса" относительно физического состояния Неймара и его готовности к предстоящему чемпионату мира.

Также Новини.LIVE сообщал о резонансной ситуации в Канаде, где власти отреагировали на обвинения в отношении бездомных накануне ЧМ-2026.

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации