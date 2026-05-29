Месси установит уникальный рекорд чемпионатов мира

Лионель Месси. Фото: Reuters

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси попал в заявку на чемпионат мира-2026. Для легендарного футболиста этот мундиаль станет уже шестым в карьере.

Месси установит уникальное достижение на ЧМ-2026

Месси установит уникальное достижение на ЧМ-2026

Форвард, которому сейчас 38 лет, продолжит свою уникальную серию выступлений мундиалях. Ранее Месси участвовал в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Таким образом Месси станет одним из немногих футболистов в истории, которые сыграли на шести мундиалях.

Самым успешным для Месси стал чемпионат мира-2022 в Катаре. Тогда аргентинская сборная дошла до финала и в драматическом матче победила Францию в серии послематчевых пенальти.

Тот титул стал для Месси первым чемпионством мира и одним из важнейших достижений в его карьере.

На ЧМ-2026 сборная Аргентины приедет в статусе действующего чемпиона мира. На групповом этапе команда сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.

Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории чемпионат мира пройдет с участием 48 сборных.

