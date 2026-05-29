Мессі встановить унікальний рекорд чемпіонатів світу

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Нападник та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі потрапив до заявки на чемпіонат світу-2026. Для легендарного футболіста цей мундіаль стане вже шостим у кар'єрі.

Про заявку збірної Аргентини повідомив портал Новини.LIVE.

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Мессі встановить унікальне досягнення на ЧС-2026

Форвард, якому наразі 38 років, продовжить свою унікальну серію виступів мундіалях. Раніше Мессі брав участь у чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

Таким чином Мессі стане одним із небагатьох футболістів в історії, які зіграли на шести мундіалях.

Найуспішнішим для Мессі став чемпіонат світу-2022 у Катарі. Тоді аргентинська збірна дійшла до фіналу та в драматичному матчі перемогла Францію в серії післяматчевих пенальті.

Читайте також:

Той титул став для Мессі першим чемпіонством світу та одним із найважливіших досягнень у його кар'єрі.

На ЧС-2026 збірна Аргентини приїде у статусі чинного чемпіона світу. На груповому етапі команда зіграє проти Алжиру, Австрії та Йорданії.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Вперше в історії чемпіонат світу пройде за участі 48 збірних.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про позицію "Сантоса" щодо фізичного стану Неймара та його готовності до майбутнього чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE повідомляв про резонансну ситуацію в Канаді, де влада відреагувала на звинувачення стосовно безхатченків напередодні ЧС-2026.