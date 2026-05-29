Мессі офіційно їде на свій шостий чемпіонат світу

Мессі офіційно їде на свій шостий чемпіонат світу

Дата публікації: 29 травня 2026 11:13
Мессі встановить унікальний рекорд чемпіонатів світу
Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Нападник та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі потрапив до заявки на чемпіонат світу-2026. Для легендарного футболіста цей мундіаль стане вже шостим у кар'єрі.

Про заявку збірної Аргентини повідомив портал Новини.LIVE.

Мессі встановить унікальне досягнення на ЧС-2026

Форвард, якому наразі 38 років, продовжить свою унікальну серію виступів мундіалях. Раніше Мессі брав участь у чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

Таким чином Мессі стане одним із небагатьох футболістів в історії, які зіграли на шести мундіалях.

Найуспішнішим для Мессі став чемпіонат світу-2022 у Катарі. Тоді аргентинська збірна дійшла до фіналу та в драматичному матчі перемогла Францію в серії післяматчевих пенальті.

Той титул став для Мессі першим чемпіонством світу та одним із найважливіших досягнень у його кар'єрі.

На ЧС-2026 збірна Аргентини приїде у статусі чинного чемпіона світу. На груповому етапі команда зіграє проти Алжиру, Австрії та Йорданії.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Вперше в історії чемпіонат світу пройде за участі 48 збірних.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
