Сантос зробив заяву щодо стану Неймара перед ЧС-2026

У Сантосі відреагували на результати обстеження Неймара перед ЧС-2026
Бразильський "Сантос" виступив із офіційною заявою щодо стану здоров’я вінгера Неймара, який отримав травму перед стартом чемпіонату світу-2026. У клубі запевнили, що форвард продовжує відновлення та має шанси зіграти на турнірі.
У клубі пояснили, що всі результати медичних обстежень Неймара були передані Бразильській футбольній конфедерації ще до оголошення заявки збірної.
У "Сантосі" наголосили, що двотижневий період відновлення стартував 17 травня та завершується 31 травня. Після цього форвард має повернутися до тренувань.
Також у заяві зазначається, що у штабі збірної Бразилії працюють спеціалісти "Сантоса", які працюють із футболістом понад десять років і контролюють процес реабілітації.
"Спеціалісти з "Сантоса" знають про можливості футболіста швидко відновлюватися і впевнені, що Неймар буде готовий зіграти на чемпіонаті світу", — йдеться у заяві клубу.
Раніше керівник медичного штабу збірної Бразилії Родриго Ласмар повідомив, що у Неймара виявили м’язову травму другого ступеня.
Перший матч на чемпіонаті світу-2026 збірна Бразилії проведе 14 червня проти Марокко.
