Сантос зробив заяву щодо стану Неймара перед ЧС-2026

Головна ЧС-2026 У Сантосі відреагували на результати обстеження Неймара перед ЧС-2026

У Сантосі відреагували на результати обстеження Неймара перед ЧС-2026

Дата публікації: 29 травня 2026 06:15
Неймар у формі "Сантоса". Фото: Reuters

Бразильський "Сантос" виступив із офіційною заявою щодо стану здоров’я вінгера Неймара, який отримав травму перед стартом чемпіонату світу-2026. У клубі запевнили, що форвард продовжує відновлення та має шанси зіграти на турнірі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Globo.

У клубі пояснили, що всі результати медичних обстежень Неймара були передані Бразильській футбольній конфедерації ще до оголошення заявки збірної.

У "Сантосі" наголосили, що двотижневий період відновлення стартував 17 травня та завершується 31 травня. Після цього форвард має повернутися до тренувань.

Також у заяві зазначається, що у штабі збірної Бразилії працюють спеціалісти "Сантоса", які працюють із футболістом понад десять років і контролюють процес реабілітації.

"Спеціалісти з "Сантоса" знають про можливості футболіста швидко відновлюватися і впевнені, що Неймар буде готовий зіграти на чемпіонаті світу", — йдеться у заяві клубу.

Раніше керівник медичного штабу збірної Бразилії Родриго Ласмар повідомив, що у Неймара виявили м’язову травму другого ступеня.

Перший матч на чемпіонаті світу-2026 збірна Бразилії проведе 14 червня проти Марокко.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав, що наставник збірної США може покинути свою посаду одразу після фінальної частини ЧС-2026.

Також Новини.LIVE повідомляв про спеціальні заходи безпеки для збірної Англії, до яких планують залучити військових із комплексами ППО.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
