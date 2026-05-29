Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 В Сантосе отреагировали на результаты обследования Неймара перед ЧМ-2026

В Сантосе отреагировали на результаты обследования Неймара перед ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 06:15
Сантос сделал заявление относительно состояния Неймара перед ЧМ-2026
Неймар в форме "Сантоса". Фото: Reuters

Бразильский "Сантос" выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья вингера Неймара, который получил травму перед стартом чемпионата мира-2026. В клубе заверили, что форвард продолжает восстановление и имеет шансы сыграть на турнире.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Globo.

Неймар в Сантосе
Неймар в "Сантосе". Фото: Reuters

В "Сантосе" прокомментировали травму Неймара

В клубе пояснили, что все результаты медицинских обследований Неймара были переданы Бразильской футбольной конфедерации еще до объявления заявки сборной.

В "Сантосе" отметили, что двухнедельный период восстановления стартовал 17 мая и завершается 31 мая. После этого форвард должен вернуться к тренировкам.

Также в заявлении отмечается, что в штабе сборной Бразилии работают специалисты "Сантоса", которые работают с футболистом более десяти лет и контролируют процесс реабилитации.

Читайте также:

"Специалисты из "Сантоса" знают о возможности футболиста быстро восстанавливаться и уверены, что Неймар будет готов сыграть на чемпионате мира", — говорится в заявлении клуба.

Ранее руководитель медицинского штаба сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что у Неймара обнаружили мышечную травму второй степени.

Первый матч на чемпионате мира-2026 сборная Бразилии проведет 14 июня против Марокко.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал, что наставниксборной США может покинуть свою должность сразу после финальной части ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE сообщал о специальных мерах безопасности для сборной Англии, к которым планируют привлечь военных с комплексами ПВО.

Неймар ФК Сантос Сборная Бразилии по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации