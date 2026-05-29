Сантос сделал заявление относительно состояния Неймара перед ЧМ-2026

Неймар в форме "Сантоса". Фото: Reuters

Бразильский "Сантос" выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья вингера Неймара, который получил травму перед стартом чемпионата мира-2026. В клубе заверили, что форвард продолжает восстановление и имеет шансы сыграть на турнире.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Globo.

В клубе пояснили, что все результаты медицинских обследований Неймара были переданы Бразильской футбольной конфедерации еще до объявления заявки сборной.

В "Сантосе" отметили, что двухнедельный период восстановления стартовал 17 мая и завершается 31 мая. После этого форвард должен вернуться к тренировкам.

Также в заявлении отмечается, что в штабе сборной Бразилии работают специалисты "Сантоса", которые работают с футболистом более десяти лет и контролируют процесс реабилитации.

"Специалисты из "Сантоса" знают о возможности футболиста быстро восстанавливаться и уверены, что Неймар будет готов сыграть на чемпионате мира", — говорится в заявлении клуба.

Ранее руководитель медицинского штаба сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что у Неймара обнаружили мышечную травму второй степени.

Первый матч на чемпионате мира-2026 сборная Бразилии проведет 14 июня против Марокко.

